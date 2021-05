La festa della mamma è ormai alle porte. E come al solito ci siamo ridotti all’ultimo momento per scegliere un regalo. In questi casi si va sul sicuro, con un mazzo di fiori o una pianta. Dei regali sempre molto graditi, sicuramente. Ma se vogliamo fare un regalo originale, perché non approfittarne e regalare anche un portafortuna?

Un’idea originale e creativa per uno splendido regalo portafortuna per la festa della mamma

Di cosa stiamo parlando? Della pietra di nascita! La pratica di indossare delle pietre in base al proprio mese di nascita è molto recente. Anche se ci sono testimonianze più antiche. Pare risalga al XV secolo, in Polonia. Ma l’origine della scelta delle gemme proviene dal pettorale di Aronne. Che simboleggiavano le Dodici Tribù d’Israele, ma anche i 12 mesi e i 12 segni zodiacali.

Ad ogni mese la sua pietra

In epoca recente è stato stilato un elenco, poi leggermente modificato dalla “American Gem Trade Association”. Ogni pietra è collegata al mese di nascita e ha un proprio significato. Un’idea originale per un regalo personalizzato. Si può acquistare solo la pietra, o un gioiello in cui incastonarla. Un bracciale, un ciondolo. O anche una bellissima spilla.

Partiamo dai primi 3 mesi dell’anno. Per gennaio abbiamo il granato, una pietra dalla grossa varietà di colori. Aiuta a scoprire le proprie potenzialità. Per febbraio abbiamo l’ametista. Dallo splendido colore viola è simbolo di forza e amicizia. Per marzo invece l’acquamarina. Con sfumature dall’azzurro al blu, infonde coraggio e serenità.

Passiamo ora ad aprile. Con la pietra di nascita più preziosa di tutte, il diamante. Una pietra diventata simbolo di amore e purezza. Per il mese di maggio, lo smeraldo. Il verde brillante di questa gemma è sinonimo di saggezza. Per il mese di giugno abbiamo la perla o l’alessandrite. La prima più famosa ed elegante. La seconda è stata aggiunta più di recente e prende il nome dallo zar Alessandro. Entrambe sinonimo di benessere economico.

Per luglio la gemma carica di passione, il rubino

Per agosto invece, il peridoto. Una pietra meno conosciuta, dai colori che vanno dal giallo al verde. Simboleggia la sicurezza. Per settembre il molto più che rinomato zaffiro. Gemma rara e sempre nobile. Il blu intenso simboleggia pace e gioia. E per finire, a ottobre abbiamo opale o tormalina. Due gemme simbolo di bellezza e ottimismo. Per novembre citrino o topazio, sinonimi di nobiltà d’animo e prosperità. Per finire, dicembre con il turchese o la tanzanite. Entrambe sui toni del blu/azzurro, simbolo di prosperità e compassione.

Ecco un’idea originale e creativa per uno splendido regalo portafortuna per la festa della mamma. Non ci resta che correre in gioielleria e comprare la pietra portafortuna. Un regalo che sarà molto apprezzato.

