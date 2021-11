Se abbiamo un giardino, una terrazza oppure un piccolo balcone e vogliamo renderlo spettacolare, colorato come se ci fosse sempre il sole questa bella pianta fa al caso nostro.

La pianta in questione è originaria del sud Africa e si è bene adattata nei tanti paesi che l’hanno esportata, tanto che in alcune zone d’Italia cresce allo stato selvatico.

Il senecio angulatus, chiamato in gergo Senecione o senecio rampicante, è la pianta di cui andremo a vedere le caratteristiche in questo articolo.

È una cascata di fiori gialli oro la bellissima pianta rampicante dalle splendide fioriture tardo autunnali.

Il senecio è una pianta perenne sempre verde, dalla crescita veloce e le sue foglie carnose ricordano quelle dell’edera. I fiori sono molto belli, hanno una forma a stella e cinque petali di colore giallo oro. Questi emanano un profumo molto gradevole simile al miele.

Questa pianta fiorisce nel tardo autunno, ma in modo abbondante tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre. Il senecio si adatta a qualsiasi esposizione, ma se vogliamo delle abbondanti fioritura va esposto in pieno sole. È sconsigliato coltivarlo in montagna perché non resiste alle temperature troppo rigide.

Il senecio si adatta a qualsiasi terreno. Nei periodi di siccità e in estate ha bisogno di un moderato apporto d’acqua. Se la coltivazione avviene in vaso, le irrigazioni devo essere più frequenti e solo quando il terreno ci appare arido in superficie.

Concimazione

È opportuno concimare la pianta almeno una volta all’anno. Se si vogliono delle fioriture più abbondanti darle del concime organico.

Moltiplicazione per seme e per talea

La pianta si riproduce per seme e la semina si effettua in semenzaio e in primavera. In alternativa, la propagazione per talea è molto facile da praticare. Consiste nello staccare un ramo doppio con l’aiuto di forbici sterilizzate e metterlo in un vaso con torba e sabbia. Per permetterne la radicazione posizionare il vaso all’ombra e mantenere il terreno sempre umido.