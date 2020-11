Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il nostro rapporto con gli altri animali è totale: cultura, letteratura, sentimenti e lavoro. Basti pensare che la maggior parte delle famiglie italiane ha un cane o un gatto e che, dall’alba della civiltà, gli esseri umani si sono serviti degli animali per alleviare la fatica del loro lavoro.

Tra l’altro, ci sono animali noti e meno noti, comuni e non comuni. Questa caratteristica non dipende tanto da loro, poveretti, ma dal nostro rapporto con loro. Un esempio: un falco pellegrino non è meno comune di un cane bassotto in sé. Siamo noi umani a considerarlo meno comune perché lo vediamo molto di meno.

Tuttavia, c’è un animale che ha quattro nasi e che vediamo ogni giorno: scopriamo qual è.

La lumaca

Ecco svelato l’animale che ha quattro nasi: la lumaca. Presente nei nostri giardini o cortili, è sicuramente un animale che vediamo ogni giorno. C’è persino chi l’ha vista arrampicarsi sul tavolo.

Da sempre presente nel nostro quotidiano, e nel nostro immaginario, la lumaca ha delle caratteristiche uniche. Nell’araldica medievale e moderna ha personificato la pazienza, virtù che nella teologia cristiana è legata ai forti e ai Santi.

L’uso dei suoi prodotti è benefico e diffusissimo: dalla sua bava si crea un balsamo che è un toccasana per noi umani. In Francia, e in alcune Regioni del Nord del nostro Paese, la lumaca è addirittura considerata uno squisito ingrediente per dei piatti prelibati.

I suoi quattro nasi

Ad ogni modo, la sua caratteristica che ci lascia a bocca aperta sono proprio i suoi quattro nasi. Da Darwin in poi, ogni fenomeno legato alla vita animale lo spieghiamo grazie alla teoria evoluzionistica.

Sembra, infatti, che questo simpatico animale abbia diviso la funzione olfattiva dal respiro. Dei suoi quattro nasi, la lumaca ne usa due per respirare e due per annusare. Sembra incredibile ma la natura non cessa di sorprenderci.

Ecco, quindi, sodisfatta la curiosità: c’è un animale che ha quattro nasi e che vediamo ogni giorno.