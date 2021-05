Chi riesce a risparmiare del denaro ogni mese potrebbe prendere in esame l’idea di far fruttare i soldi e farsi riconoscere degli interessi. E ciò vale soprattutto per i contribuenti che mettono da parte somme di denaro con costanza per il futuro dei propri figli. O anche più semplicemente per affrontare l’ultima stagione della vita con maggiore serenità sapendo di poter contare su alcuni risparmi.

I nostri consulenti hanno fatto delle previsioni a lungo termine per determinare con approssimazione quale somma accantonare.“Ecco la verità su quanti soldi bisogna tenere sul conto in banca per stare tranquilli e quanto mettere da parte e risparmiare ad ogni età”. Del resto chi ragiona e si comporta da formica in modo da accantonare risorse economiche per l’avvenire potrebbe valutare la convenienza di alcuni investimenti. D’altronde è sorprendente quanti soldi bisogna versare in Posta per ottenere una rendita mensile di oltre 450 euro per 15 anni e senza rischi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Preme infatti sottolineare che il risparmiatore che investe denaro in prodotti finanziari di Poste italiane gode della garanzia del capitale iniziale. Ciò equivale a dire che i risparmi sono al sicuro perché sono strumenti di risparmio a basso rischio. A prescindere dall’andamento dei mercati infatti i buoni fruttiferi postali non espongono i clienti all’eventualità di perdite sul patrimonio in deposito. Inoltre presentano il vantaggio di non richiedere il pagamento di commissioni di negoziazione, né imposte per il versamento o la liquidazione dell’intera somma. Conviene pertanto vagliare attentamente l’opportunità di veder crescere il proprio patrimonio attraverso investimenti sicuri e vantaggiosi.

Non a caso è sorprendente quanti soldi bisogna versare in posta per ottenere una rendita mensile di oltre 450 euro per 15 anni e senza rischi. Analizziamo pertanto un prodotto che pochi conoscono e che garantisce un assegno mensile per oltre un decennio.

È sorprendente quanti soldi bisogna versare in Posta per ottenere una rendita mensile di oltre 450 euro per 15 anni e senza rischi

Ancor prima del compimento dei 54 anni di età e non oltre questo limite anagrafico ogni risparmiatore può pianificare il proprio futuro. Nello specifico, ha la possibilità di sottoscrivere dei particolari buoni postali che assicurano una rendita mensile per una durata massima di 15 anni. In sostanza potrà contare sulla percezione di un assegno con cadenza mensile fra i 65 e gli 80 anni di età. In alternativa e in caso di improvvisa necessità di liquidità si potrà richiedere la liquidazione dell’intera somma accantonata in un’unica soluzione. Sul portale ufficiale di Poste Italiane è possibile effettuare delle simulazioni di calcolo per valutare quali siano i rendimenti a seconda della somma versata.

Volendo ipotizzare l’importo della rendita spettante i nostri Esperti hanno ipotizzato il caso di un soggetto di 30 anni. Se a partire da oggi tale risparmiatore effettuasse un versamento di 50.000 euro a 65 anni percepirebbe un assegno mensile di circa 460 euro. Se invece dovesse cambiare parere in merito alla rendita dilazionata con cadenza mensile otterrebbe la liquidazione di circa 70.000 euro. Ecco perché è sorprendente quanti soldi bisogna versare in Posta per ottenere una rendita mensile di oltre 450 euro per 15 anni e senza rischi.