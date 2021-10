Ecco perché molti aggiungono pane raffermo o grissini nei sacchetti di frutta e verdura

Fare una spesa intelligente non è semplice, molti credono che sia un’azione da fare senza nessuna lista o schema mentale. Niente di più sbagliato! Perché, oltre a dover risparmiare sul budget mensile o settimanale, è importante acquistare gli alimenti che sicuramente consumeremo, per non sprecarli e gettarli via.

Se acquistiamo prodotti confezionati, in scatola, la data di scadenza sarà il nostro riferimento e sicuramente dureranno di più rispetto agli alimenti freschi. Ma se scegliamo cibi senza una precisa data, come frutta e verdura, dovremo consumarli prima possibile.

Per questo è bene programmare e stabilire una determinata quantità da acquistare, perché solitamente dopo un paio di giorni questi alimenti non si potranno mangiare più. Esistono dei trucchetti per allungare la vita a frutta e verdura di pochi giorni.

Per farlo, bisogna anche sapere dove posizionarli e conservarli. Infatti patate, aglio, pomodori e cipolle, ad esempio, devono stare in punti bui e freschi e non in frigorifero. Altri alimenti, come agrumi, basilico, sedano, zucchine, cetrioli possono tranquillamente rimanere fuori, soprattutto in questo periodo dell’anno. Uno dei frutti più duraturi è la mela, lasciamole in una cassetta di legno, stando attenti che non ci siano quelle marce a contaminare le altre.

Trucchi per conservare alcuni alimenti

Se si tratta di mantenere alcune tipologie di frutta e verdura in frigo, dobbiamo pensare a come disporle fisicamente. Ricordiamo di non mischiare mai i diversi tipi di cibo, ma lasciamoli separati nei vari ripiani. Innanzitutto, non dobbiamo lavare i vegetali, tranne se consumati subito. I vari ripiani hanno temperature diverse, scegliamo gli appositi cassetti della frutta che non saranno mai troppo freddi.

Usiamo sacchettini e contenitori appositi, pellicola e stagnola per sigillare frutta tagliata a metà o per conservare a lungo il sedano. Le ciliegie, ad esempio, se private del nocciolo dureranno più a lungo. Le fragole avranno più giorni di vita se saranno a mollo in acqua e aceto.

Ecco perché molti aggiungono pane raffermo o grissini nei sacchetti di frutta e verdura

Ma se avanza della frutta e alcune verdure già tagliate o se cambiamo idea e non vogliamo mangiarle più, cosa facciamo? Il trucco è semplice, inseriamo i resti in un sacchettino gelo o in un altro apposito contenitore e aggiungiamo del pane duro o delle fette biscottate o dei grissini.

Questo banale ma utile stratagemma servirà a togliere l’umidità in eccesso, attraverso il pane, facendo durare molto di più alcuni cibi freschi, come finocchio, cetriolo, ananas.

Molti rovinano i salumi freschi appena comprati ma ecco come conservarli al meglio.