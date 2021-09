L’autunno ci regala innumerevoli verdure e frutti con cui arricchire la nostra tavola. Finalmente possiamo portare a casa broccoli, cavolfiori, cavoli, zucche, rape, e naturalmente le amatissime castagne e i profumati funghi. C’è davvero l’imbarazzo della scelta per comporre una dieta autunnale non soltanto equilibrata e salutare, ma anche saporita. Purtroppo però, a volte ci dimentichiamo degli alimenti che potrebbero diventare dei veri e propri protagonisti della tavola autunnale. È vero, forse non sono appariscenti, ma questo non significa che non abbiano benefici per la nostra salute.

C’è un ortaggio in particolare, tipico dell’autunno, che troppo spesso decidiamo di lasciare al supermercato. È un peccato, perché si tratta di un cibo immensamente salutare, versatile e naturalmente delizioso. Vediamo di che cosa si tratta.

Di quale verdura si tratta? Stiamo parlando della buonissima barbabietola rossa. Proprio così: la barbabietola potrebbe sembrare un ortaggio umile, ma in realtà è una vera bomba di salute. La barbabietola fa parte della nostra alimentazione da millenni, ed era già conosciuta nel mondo antico. Veniva utilizzata non soltanto come alimento, ma anche come medicinale.

Anche oggi possiamo trarre vantaggio dalle innumerevoli proprietà benefiche della barbabietola rossa. Infatti non tutti lo sanno, ma c’è una miniera di sali minerali in questa verdura autunnale che troppo spesso lasciamo al supermercato.

Fibre, sali minerali e vitamine

La barbabietola rossa è ricca di proteine e fibre. Ma è anche una vera star quando si tratta di sali minerali. Nella barbabietola sono presenti alte quantità di potassio, ferro, calcio, e fosforo. Non solo, ma è anche una fonte importante di vitamina B1, B2, B3 e vitamina C.

Le barbabietole rosse sono anche un ottimo ricostituente, consigliate per rimettersi in forma dopo un periodo di debolezza o malattia. Ma non è finita qui.

Le barbabietole rosse hanno proprietà benefiche per il sangue

La scienza ha confermato che le barbabietole rosse fanno bene al sangue. Le barbabietole, infatti, stimolano la produzione di globuli rossi, e possono aiutarci a combattere l’anemia. Sono inoltre molto utilizzate dagli sportivi dopo un’intensa sessione di attività fisica.

Un altro vantaggio delle barbabietole è che sono semplicissime da cucinare: basta stufarle o bollirle, e poi prepararle in insalata per avere pronto un piatto salutare, semplicissimo e gustoso. Una curiosità: le barbabietole sono anche protagoniste della ricetta più antica del mondo, proveniente dalla Mesopotamia, ecco come prepararla a casa, è semplicissima!