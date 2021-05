“La vita è un viaggio e chi viaggia vive due volte” sosteneva Omar Khayyam. E aveva proprio ragione. Viaggiare rende liberi a 360°gradi ed è un’avventura che stimola anima e corpo. In questo periodo poi avremmo tutti bisogno di una bella vacanza rilassante e di goderci un po’ di libertà spendendo poco.

Prima di scegliere di partire, è bene consultare i siti governativi italiani e stranieri per tutte le indicazioni e procedure per partire in sicurezza.

Per chi volesse viaggiare all’interno del nostro bellissimo Paese consigliamo la lettura “Per una vacanza economica non andiamo lontano perché alcune delle spiagge più belle del Mondo sono italiane ed ecco quali sono”. L’Italia è stracolma di meraviglie e aiuteremo anche i nostri concittadini imprenditori. Ma se volessimo andare all’estero? In Europa magari? Il team di ProiezionidiBorsa suggerisce una meta turistica bella da togliere il fiato.

È questa la città europea più economica del 2021 che farà innamorare per la sua bellezza fiabesca e il mare cristallino

Non è tanto conosciuta, poiché tutti conoscono la capitale del Portogallo, Lisbona, ma la città economica del 2021 in questione è Porto. Da cui deriva proprio il nome della nazione.

Porto è veramente fiabesca. Il quartiere de La Ribeira è un sogno, i mille colori dei palazzi che si affacciano sul fiume Duero lo rendono davvero magico. Sembra di essere dentro un quadro, per lo più dove è possibile sedersi comodamente nei bar e ristorantini e godersi la vista mozzafiato. Per non parlare del Ponte Dom Luis I che collega i lati opposti della città e che ricorda in parte la Tour Eiffel.

Ma non c’è solo questo da visitare a Porto. Città industrializzata e definita come la “capitale del Nord”, Porto è un perfetto connubio tra arte moderna e arte classica. Ci sono tante Chiese bellissime da visitare, le cantine del famoso e omonimo vino, la Casa da Musica e tanto altro.

Per quanto riguarda il mare, non si può non andare a Praia de Miramar, Praia de Mira e Praia de Nazaré. Mare cristallino e una vista davvero incantevole dove sarà possibile fare surf. Ecco perché è questa la città europea più economica del 2021 che farà innamorare per la sua bellezza fiabesca e il mare cristallino.