Tanti i dubbi su cosa si può detrarre nella dichiarazione dei redditi annuale e cosa no. Un Lettore ha chiesto agli Esperti di ProiezionidiBorsa se è possibile ottenere lo sconto totale della busta paga della badante nel 730/2021 o almeno solo una parte. Il Lettore ha formalizzato un regolare contratto di lavoro per la badante. Rispondiamo a questa domanda facendo chiarezza di cosa si può detrarre nella dichiarazione dei redditi annuale (730 o Redditi).

Detrazione e deduzione delle spese badante o colf nel 730/2021

Alla domanda del lettore se: è possibile ottenere lo sconto totale della busta paga della badante nel 730/2021 o almeno solo una parte? Rispondiamo chiarendo alcuni aspetti normativi.

Si possono detrarre i contributi previdenziali pagati per badanti o collaboratori domestici. Infatti, sono deducibili e non detraibili, nel 730/2021 i contributi previdenziali versati dal datore di lavoro. La differenza della detrazione e deduzione è spiegata nella nostra guida sul modello 730, deducibilità dei contributi INPS per colf e badanti.

Inoltre, i contributi devono essere versati nell’anno 2020 e sono deducibili per un valore massimo di 1.549,37 all’anno. Poi, si applica il criterio di cassa, questo significa che si detraggono nell’anno in cui sono pagati. Ad esempio, i contributi di dicembre 2020 pagati a gennaio 2021, non sono considerati nel 730/2021 ma nel 730/2022.

I contributi versati devono essere inseriti nel 730 al rigo E23.

Detrazione per costi sostenuti per chi ha persone non autosufficienti

Oltre alla deduzione dei contributi previdenziali, è possibile per coloro che si occupano dell’assistenza a persone non autosufficienti, la detrazione di una parte delle spese sostenute.

Nello specifico si tratta di una detrazione lorda del 19% sulle spese sostenute per la badante per un valore massimo di 2.100 euro l’anno. La detrazione spetta per il soggetto non autosufficiente ma anche per il proprio familiare. Inoltre, la detrazione è possibile solo se il reddito complessivo è inferiore a 40mila euro.

Si possono avere sia la deduzione dei contributi previdenziali sia la detrazione delle spese sostenute del 19%.