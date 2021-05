Torna finalmente la normalità e noi italiani, che sostanzialmente siamo un popolo di goderecci, non vedevamo l’ora. Vivendo di turismo è giusto permettere a tutto il comparto di riprendersi. Compresa la ristorazione. In pratica, possiamo finalmente a tornare a bere un aperitivo con gli amici. E, farlo invece a casa, spendendo meno e dando spazio alla nostra fantasia? Semaforo verde con questi utilissimi suggerimenti che ci permetteranno di preparare un grandioso aperitivo in giardino degno di un ricevimento aristocratico. Abbiamo approfittato dei consigli di un professionista del settore, in modo da girarli così ai nostri Lettori.

Può sembrare facile ma non lo è

Organizzare un aperitivo in giardino può sembrare la cosa più semplice del mondo, ma se mancano ordine e organizzazione, il palco crolla. Non possiamo assolutamente affidarci al caso, soprattutto se siamo in presenza di parecchie persone e magari pronte a muovere subito una critica. Semaforo verde con questi utilissimi suggerimenti che ci permetteranno di preparare un grandioso aperitivo in giardino degno di un ricevimento aristocratico, ma con almeno 2 criteri da seguire. Parliamo di mise en place e pianificazione dell’appuntamento. Non tocchiamo la scelta del cibo, per una volta.

Pianificare è fondamentale

L’errore più grande che possiamo fare, in grado veramente di esporci alle critiche, è quello di non pianificare e lasciare il nostro aperitivo al caso. Capiamoci meglio. Visto che l’aperitivo è in giardino, l’ambiente deve essere curato. Così come l’eventuale terrazzo. Se i due ambienti sono in disordine, magari pieni di foglie, erbacce e via dicendo, rischiamo di compromettere anche la qualità di ciò che serviamo. Quindi, una volta che organizziamo, ricordiamoci di pianificare per bene tutto quanto.

Quanto conta la mise en place

Non pensiamo che per una mise en place di successo occorra comprare tutto nuovo. Possiamo dirottare la nostra scelta su una tovaglia sgargiante, degna del periodo. Ma, che sia ovviamente perfettamente adatta al tavolo e pulita. Una serie di piatti e bicchieri semplici, ma vivaci. E, soprattutto, non usare le bottiglie di plastica, sostituendole con le caraffe. Posizionare dei centritavola fatti con il cibo sarà una mossa vincente sia visivamente che a livello culinario.

Approfondimento

