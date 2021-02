Nel mondo canino esistono pochissimi cani addestrati per combattere senza battere ciglio grandi e pericolosi animali selvatici. Tra questi spicca il dogo argentino, razza sudamericana addestrata per la caccia grossa al cinghiale e al puma di montagna. Scopriamo allora assieme la razza di cani più coraggiosa, perfetta per la difesa della persona.

Storia e costituzione

La storia del nostro amico a quattro zampe inizia nella Regione di Cordoba, in Argentina. È in questo Stato che il dottor Antonio Nores Martinez crea, incrociando varie razze di molossi, un cane eccezionale.

Muscolosissimo, dal morso potente e dal caratteristico colore bianco, il dogo argentino si dimostra perfetto per la caccia di prede pericolose come il puma. Nel corso del tempo il suo proverbiale coraggio e il suo carattere deciso lo rendono purtroppo la scelta adatta per i combattimenti tra cani.

Inserito nel 2009 nella lista dei cani pericolosi in Italia, negli ultimi anni ha conosciuto una rivalutazione grazie ad una schiera di appassionati. Ma quali sono le caratteristiche del dogo argentino oggi e per quali padroni è adatto?

Carattere del dogo argentino

Chi è alla ricerca di una razza adatta a padroni alle prime armi farebbe meglio a cercare altrove. Il dogo argentino è infatti un cane dal carattere molto determinato, che ha necessità di una mano decisa per dare il meglio di sé.

Una volta trovato il padrone adatto questo fido rivela però delle qualità eccezionali. Si tratta, infatti, di un cane fedelissimo nei confronti del padrone e della sua famiglia. Coraggiosissimo, non batterà ciglio neanche davanti alle minacce più pericolose e difenderà il suo umano preferito fino alla morte.

Un’ultima problematica relativa a questa razza canina è legata alla sua necessità di movimento. Se si vive in appartamento sarà meglio portarlo spesso a passeggiare in modo che non si sfoghi sui mobili e sui divani di casa. Detto questo, non ci sono dubbi che questa sia la razza di cani più coraggiosa, perfetta per la difesa della persona.