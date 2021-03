Arriva la primavera e le temperature salgono, per rendere gli ambienti di casa più confortevoli, installare un climatizzatore è l’ideale. Non tutti lo sanno, ma è possibile acquistare un climatizzatore senza lavori di ristrutturazione con sconto al 50% e IVA al 10%. Il beneficio consiste in una detrazione fiscale da inserire nella dichiarazione dei redditi da ripartire in dieci anni. Ma si ottiene solo per i climatizzatori a pompa di calore. Verifichiamo cosa prevede la normativa e come accedere allo sconto.

È possibile acquistare un climatizzatore senza lavori di ristrutturazione con sconto al 50% e IVA al 10%

Coloro che intendono cambiare un climatizzatore d’aria o installarne uno nuovo, hanno delle agevolazioni fiscali. Quindi, prima di procedere con l’acquisto conviene informarsi e seguire tutti gli adempimenti per fruire delle agevolazioni.

È importante chiarire come si applica l’IVA sull’acquisto del bene e sulla prestazione per l’installazione. Infatti, si applica l’IVA del 10% per i lavori di installazione, fino alla concorrenza dell’importo imponibile della manodopera. Infine, per la parte eccedente si applica l’aliquota IVA al 22%. Per capire come funziona nel dettaglio, ecco un semplice esempio.

Esempio pratico di acquisto condizionatore e aliquota IVA al 10% e al 22%

Un contribuente acquista un condizionatore comprensivo di installazione e sostiene un costo di 3mila euro. Il costo è così suddiviso:

per la manodopera paga 800 euro;

per l’acquisto del climatizzatore paga 2.200 euro.

L’IVA è applicata nel modo seguente:

sulla manodopera è operata l’aliquota al 10%;

sull’acquisto del climatizzatore, si applica l’IVA al 10% sulla differenza tra il costo dell’intervento totale e il costo dell’acquisto del bene. Il calcolo è così effettuato (3.000 – 2.000 = 800 euro). Quindi, su 800 euro si applica l’IVA al 10%, mentre su 1.400 euro si applica l’IVA al 22%.

Per ottenere l’agevolazione al 50% per acquisto e installazione di un climatizzatore non bisogna presentare nessuna autorizzazione o inviare comunicazione all’Agenzia delle Entrate. È sufficiente effettuare il pagamento con bonifico parlante, bancario o postale.

Il bonifico deve contenere: