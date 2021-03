È possibile scoprire prima gli sconti del supermercato e azzerare lo scontrino, basta seguire qualche piccola indicazione e ovviamente leggere attentamente. In questo modo non si spenderanno più cifre esorbitanti al supermercato, anzi si andrà a spendere anche meno e magari si potranno provare prodotti nuovi di cui ci innamoreremo.

Molte volte ci si rende conto dei prodotti che sono in offerta solo quando ci si reca al supermercato. Si scoprono perché si riceve la newsletter, oppure perché si porta ancora a casa il volantino con tutti gli sconti.

In realtà è veramente facile. Infatti su Facebook esistono dei gruppi dedicati proprio agli sconti. Ogni giorno infatti vengono pubblicati annunci di prodotti che si trovano in saldo ai supermercati. E vengono pubblicati anche i buoni spesa che si possono vincere acquistando un prodotto x.

In questo modo sapremo sempre prima di tutti quali sono le offerte che si trovano in giro e magari in offerta c’è proprio il nostro detersivo panni preferito, oppure l’ammorbidente.

Ma non finisce qui

Dato che la fortuna aiuta gli audaci, non finisce qui. Infatti su queste pagine vengono pubblicati anche quei prodotti che si possono avere gratuitamente. Molto spesso sui prodotti si trova la scritta “provami gratis”, che poi però alla cassa uno paga lo stesso. C’è qualcosa che non va allora.

Che succede?

In realtà no, bisogna semplicemente leggere. Infatti, se si legge attentamente, sull’etichetta c’è scritto il sito internet su cui andare per ottenere il rimborso del costo di quel prodotto. In questo modo si prova veramente gratis. E tra prodotti gratis e super sconti fare la spesa diventa un piacere, soprattutto perché il prezzo si abbassa e si risparmia anche.

Approfondimento

