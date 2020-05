È morto Gregory Tyree Boyce, l’attore di Twilight. Il corpo del ragazzo è stato trovato nella sua casa di Las Vegas il 13 maggio 2020, (assieme a quello della fidanzata Natalie Adepoju. Boyce (frequentava la ragazza da circa un anno, e i due vivevano insieme in California. È stata la cugina dell’attore a chiamare la polizia dopo aver visto la macchina del trentenne ancora parcheggiata nel vialetto della sua casa. L’attore lascia Alaya, la figlia di appena 10 anni; la Adepoju, invece, saluta il figlio Egypt.

Le persone a lui più vicine confermano la solarità del ragazzo, che amava la vita e aveva progetti futuri in programma. La madre parla di un’attività che stava aprendo di cui Gregory sarebbe stato lo chef.

La fama con Twilight

Gregory Tyree Boyce era diventato famoso grazie alla saga Twilight. La storia di vampiri, tratta dai libri di Stephenie Meyer, lo aveva reso infatti una celebrità. Nel film interpretava Tyler Crowley, uno degli amici della protagonista, Bella. Durante le riprese, Boyce aveva mostrato le sue doti di recitazione e la sua bravura come attore. Non solo, ma, grazie alla sua umanità, si era accattivato le simpatie di tutto il cast.

Un post sospetto

A dicembre, l’attore aveva pubblicato sui suoi profili social un messaggio sospetto. Sotto una foto che lo ritraeva da bambino, aveva infatti scritto che non pensava che sarebbe mai arrivato ai trent’anni. Il messaggio al momento della pubblicazione, non aveva creato alcuno scalpore. Ma oggi, alla luce di ciò che è accaduto, il post assume dei connotati totalmente differenti.

Avvolte nel mistero le cause

Delle cause per cui è morto Gregory Tyree Boyce, l’attore di Twilight, assieme alla fidanzata, non si sa ancora molto. Al momento, nessuna ipotesi è da escludere. Bisognerà aspettare i risultati dell’autopsia per avere delle risposte.

Intanto, sul sito Gofundme, è stata aperta una raccolta fondi per aiutare la famiglia di Natalie Adepoju. I parenti della giovane hanno chiesto degli importi per aiutare soprattutto il giovane Egypt. Allegato al messaggio, un ultimo saluto alla giovane fidanzata di Gregory.