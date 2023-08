È l’isola napoleonica dal mare turchese che dovremmo scegliere per le nostre ferie come ha fatto il pilota della Ferrari Jean Leclerc

Protagonista in pista ma anche nei circuiti dei social e di Instagram in cui pubblica le foto delle sue vacanze, Leclerc ci consegna suggerimenti che dovremmo seguire pe le nostre ferie. L’isola tanto cara a Napoleone ha spiagge incontaminate e mare caraibico e niente da invidiare a tutte le mete più ambite del Mediterraneo.

Certo lui trascorre le vacanze in una villa lussuosa con amici e fidanzata, il posto scelto per le vacanze non può che essere all’altezza di un personaggio così importante. Ma anche noi con un piccolo sforzo siamo in grado di trovare occasioni che ci permettano di vivere ferie da sogno. La Corsica nasconde diverse opportunità che dobbiamo saper cogliere. Nelle sue storie su Instagram, Jean Leclerc, pilota monegasco di F1 e della Ferrari, mostra la villa Domaine Argentella che si trova a Clavi. Dimora di lusso, 8 stanze e 8 bagni, con accesso privato alla spiaggia, lontano dai riflettori e dal centro abitato.

All’interno una piscina superba spesso frequentata da vip e persone benestanti che comunque devono prenotare con tanto tempo di anticipo. Il costo può arrivare fino a 28 mila euro a settimana. Insieme alla compagna Alexandra Saint Mieux di 21 anni, studentessa di Storia e Arte all’Università di Parigi e a diversi amici, il pilota ricarica le batterie in vista della seconda parte della stagione agonistica. La Corsica è il posto giusto e potrebbe esserlo anche per molti di noi.

Sistemazioni alternative

È l’isola napoleonica dal mare turchese il posto giusto per le nostre ferie. A Calvi una villa per 2 persone con giardino e piscina a meno di 2 chilometri dalla spiaggia costa 54 euro a notte. Sistemazione eccezionale anche se si tratta di soli 20 metri quadrati. Possiamo spendere di più per avere più spazio? A Zonza troviamo una villa con vista sul mare, Jacuzzi, accesso alla spiaggia e piscina riscaldata a 229 euro a notte. Siamo a 30 metri dalla spiaggia. Non sarà la location ultra lusso di Leclerc ma le ferie indimenticabili sono garantite che con capacità economiche limitate. Visitiamo il sito Holidu per trovare gli annunci immobiliari.

Cosa hanno da offrire Calvi e Zonza? La Città vecchia di Calvi è ricca di attrazioni con le sue strade lastricate e i tanti negozietti di souvenir. La spiaggia è delimitata da una pineta che si estende per tutta la baia. Dimentichiamoci ombrelloni costosi e spese folli nelle coste italiane. Le vacanze in pineta sono tutta un’altra cosa. Le gite in barca non costano molto e ci permettono di scoprire la natura circostante e le bellissime riserve naturali con tanto di sbarco e scorci panoramici unici e indimenticabili da ammirare dopo l’escursione.

È l’isola napoleonica dal mare turchese la meta per le nostre vacanze

Se vogliamo stare lontani dai turisti che in massa affollano spiagge e mete super conosciute, Zonza è quello che fa per noi. Circondata dalla natura, è uno dei paesini più pittoreschi di tutta la Corsica. Le stradine in pietra portano a numerose piazzette, le montagne sono imponenti e le strutture molto organizzate. Se siamo appassionati di escursioni visitiamo le Cime di Bavella e la Bocca d’Illarata ma anche le piscine naturali del Polischellu.

A Zonza si arriva da Bonifacio percorrendo la T10 fino a Porto Vecchio e prendendo la D368 con un viaggio di 1 ora e mezza. Oppure da Ajaccio con la T40 in poco meno di 1 ora. Le spiagge a Zonza sono fatte di sabbia finissima, piccoli granellini per niente fastidiosi. Le strutture con ombrelloni e lettini non sono cari e ci sono vari ristoranti convenienti sulla spiaggia. La scelta è naturalmente imbarazzante, più di 20 spiagge top a Nord e a Sud di Porto Vecchio tanto da poterne scegliere una per ogni giorno di vacanza che passiamo sulla costa. È un grande suggerimento quello di Jean Leclerc, seguiamolo in vacanza oltre che in tv durante i gran premi di Formula 1.