Pioggia di denaro e di occasioni lavorative per 3 segni zodiacali prima dell’autunno: ecco cosa succederà il 2 ottobre 2023

Ancora un mese e mezzo e per molte persone sarà il momento di accelerare dal punto di vista lavorativo ed economico per via di una congiunzione astrale davvero interessante. È necessario prepararsi al meglio, riposare ad agosto e profondere lo sforzo massimo alla ripresa. Ci sarà da sgobbare non poco.

Ci sono alcune congiunzioni astrali che devono assolutamente essere sfruttare, non si possono perdere certe occasioni. Quali sono questi eventi così prolifici? Uno è sicuramente la congiunzione della Luna con Giove che avverrà il prossimo 2 ottobre. La congiunzione Luna-Giove è una delle più attese, non a caso Giove nell’antichità era intesa come Fortuna Major o Grande Fortuna. La Luna è simbolo di abbondanza. Questo connubio aiuterà molti segni zodiacali a cambiare marcia e stravolgere la propria situazione nel mondo del lavoro e nei guadagni. 3 i segni che trarranno indicazioni positive.

Per il Sagittario i cambiamenti saranno importanti. A pesare è il comportamento tenuto finora, diversi inconvenienti affrontati in modo professionale. Questo segno non si è mai lamentato in questo 2023 tribolato raggiungendo uno status che durante la congiunzione astrale di inizio ottobre ripagherà con gli interessi. Il segno dovrà essere vigile durante l’operato degli astri perché arriverà tanto lavoro che potrà essere gestito delegando alle persone di fiducia. I guadagni saranno notevoli e andranno impiegati al meglio. Conterà l’esperienza.

Timone saldo e sempre in controllo

Pioggia di denaro e di occasioni lavorative per 3 segni zodiacali tra cui il Capricorno. Il segno governato da Saturno che ha tra le sue prerogative il senso del dovere, gode quando Luna e Giove si incontrano. Il Capricorno è autocritico e perfezionista, si mette in discussione e ricerca il massimo profitto. Certe volte esagerando. La capacità di delegare non è una sua abilità, un campo in cui eccelle. Ma questa volta è diverso. A ottobre il lavoro sarà notevole e un aiuto dovrà essere preso in considerazione. Il problema? Chi abbiamo vicino.

Alcuni partner non apprezzano le nostre fortune e cercheranno di metterci i bastoni tra le ruote. Manteniamo la calma e gestiamo la situazione come siamo soliti fare. Decisione ma anche furbizia. La congiunzione Luna-Giove influenzerà la nostra freddezza, la razionalità, la lucidità e la lungimiranza. Verremmo fuori vincitori da alcune dispute e il controllo sulla situazione lavorativa sarà totale. Da qui cominceranno ad arrivare entrate maggiori e denaro che potrà essere investito per traguardi più ambiziosi.

Pioggia di denaro e di occasioni lavorative per chi se lo merita davvero

Terzo segno promosso dalla congiunzione tra Luna e Giove è il Leone. Questo segno non ha vissuto un 2023 armonioso nel posto di lavoro. Neanche in famiglia le cose sono andate bene per chi ha avuto problemi a trovare occupazione o a mantenere lo stipendio con cui pagare le spese. Ma il peggio è alle spalle. Già dopo ferragosto alcuni vivranno colpi di fortuna che porteranno guadagni insperati, questo è dovuto a varie congiunzioni astrali tutte a favore del segno del Leone.

Ottobre sarà l’apice di un nuovo periodo di fortune assolutamente meritate. Abbiamo tenuto duro e ora possiamo incominciare a ragionare diversamente. Chi sta già lavorando metterà da parte gli scontri per concentrarsi sulle occasioni che Luna e Giove presenteranno a ridosso dell’autunno. Chi è disoccupato si ritroverà con nuovi impegni che lo metteranno alla prova. Il Leone è pronto ad accettare le sfide e a vedere il proprio conto in banca finalmente fiorente. Il colore rosso del conto sarà solo un brutto ricordo. Evitiamo acquisti incauti.