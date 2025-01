È la scelta migliore che puoi fare per la tua casa e per te: ecco qual è e come sapere che è quella giusta

Un’assicurazione sulla casa è un investimento che ti conviene perché protegge un bene di enorme valore. Ma quali sono i criteri da seguire per scegliere la polizza più adatta alle tue esigenze?

La tua casa è un bene prezioso. Purtroppo è esposto a rischi di varia natura, come incendi, allagamenti, furti, danni da terremoti e altri eventi imprevisti. Le cronache di questi mesi sui disastri in Italia, lo stanno a dimostrare.

Sai quanto ti costerebbe riparare o ricostruire la tua abitazione in caso di sinistro, di alluvione, di incendio? Ma non solo. Sai quanto potresti perdere se qualcuno ti rubasse i tuoi oggetti di valore o se dovessi risarcire un terzo per danni causati dalla tua proprietà? Se non hai una risposta a queste domande, significa che non hai ancora una assicurazione sulla casa. Questo potrebbe mettere a repentaglio il tuo patrimonio e la tua tranquillità.

Perché una assicurazione sulla casa è una scelta intelligente

Un’assicurazione sulla casa è una scelta importante e un buon investimento. Infatti ti permette di proteggere il tuo immobile e i tuoi beni da eventi imprevedibili e di fronteggiare con serenità le ingenti spese conseguenti da eventuali sinistri. Un’alluvione, un incendio, un furto, sono eventi che possono accadere in ogni momento e a chiunque. Una polizza è l’unico modo per proteggere il valore della casa e dormire sonni tranquilli.

Ma come scegliere la polizza più adatta alle tue esigenze? Non basta confrontare i prezzi, ma bisogna valutare attentamente le garanzie offerte, le franchigie, le esclusioni e le modalità di rimborso. Il consiglio è seguire alcuni criteri.

Come scegliere la polizza casa più adatta

Per scegliere la polizza casa più adatta alle nostre esigenze, possiamo seguire alcuni suggerimenti utilissimi. Prima di tutti scegli una copertura adeguata al valore della tua casa e dei tuoi beni. Tieni conto della zona in cui vivi e dei rischi specifici a cui è soggetta (es. sismica, alluvionale, etc.).

Preferisci una polizza multirischio, che ti copra da diversi eventi dannosi, piuttosto che una singola garanzia, che potrebbe essere insufficiente o superflua. Inoltre verifica le condizioni di applicazione delle franchigie, ovvero le somme che restano a tuo carico in caso di sinistro, e cerca di ridurle al minimo o di eliminarle del tutto.

Altri elementi da non sottovalutare nella scelta della polizza

Controlla le esclusioni, ovvero le situazioni in cui la polizza non ti rimborsa, e cerca di limitarle il più possibile. Oppure integra queste limitazioni con altre garanzie. Inoltre opta per una modalità di rimborso a valore a nuovo, che ti riconosca il costo di sostituzione dei beni danneggiati o rubati, senza applicare la svalutazione dovuta al tempo.

Ecco perché una assicurazione sulla casa è una scelta da valutare con attenzione. Se segui questi consigli, potrai trovare la polizza che fa per te e assicurare la tua casa in modo intelligente e conveniente.

E se abiti in una specifica zona d’Italia potrai ristrutturare casa con un contributo a fondo perduto fino a 70.000 euro.