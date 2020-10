La Giornata Mondiale dell’Alimentazione, o World Food Day, si celebra in tutto il mondo il 16 ottobre.

In questa data ricorre l’anniversario di fondazione della FAO, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura. La Food and Agriculture Organization of the United Nations nacque a in Canada a Québec, proprio il 16 ottobre 1945.

Origine e significato della ricorrenza

La decisione di istituire una Giornata Mondiale dell’Alimentazione risale alla 20° Conferenza Generale tra i Paesi membri, nel novembre 1979.

Da allora ogni anno, il 16 ottobre, più di 150 nazioni promuovono campagne di sensibilizzazione su vari temi. Le problematiche più gravi sono la povertà, la fame e la malnutrizione.

Ma anche la sicurezza e la cultura alimentare, da promuovere per garantire l’accesso a diete sane e nutrienti alla popolazione di tutto il mondo.

Si parla dunque soprattutto di agricoltura, educazione e sanità.

Il tema di quest’anno è “Coltivare, nutrire, preservare. Insieme. Le nostre Azioni sono il nostro futuro”

In 75 anni dalla fondazione della FAO, la lotta alla povertà e alla fame ha fatto molti passi in avanti. Tuttavia non è sufficiente: più di due miliardi di persone non hanno ancora accesso a sufficiente cibo e acqua.

C’è da ragionare anche sulla pandemia da Covid-19 e la minaccia che rappresenta anche in questo ambito. Si rischia infatti di tornare indietro su alcune conquiste degli ultimi anni in tema di sicurezza alimentare, economica e sanitaria.

L’Organizzazione si impegna ad affrontare le diseguaglianze e le ingiustizie che affliggono la società a livello globale.

È la Giornata Mondiale dell’Alimentazione, nel 2020 è dedicata agli eroi dell’alimentazione

Gli eroi dell’alimentazione da ringraziare sono tutti coloro che producono, coltivano, raccolgono, trasportano il cibo e lo forniscono alle proprie comunità, anche in circostanze difficili.

Per informarti sulle iniziative e gli eventi, molti dei quali saranno eventi virtuali online, visita il sito. Potrai leggere le storie degli eroi, scaricare il materiale informativo e seguire la cerimonia su zoom. Naviga sui social usando gli hashstag ufficiali: #WorldFoodDay #foodheroes, #giornatamondialedellalimentazione, #eroidellalimentazione.

Tra le azioni che ognuno di noi può fare c’è sicuramente la lotta allo spreco alimentare.

Tutti possiamo partecipare a questa battaglia quotidiana, in cui c’è molto da vincere.