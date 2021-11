Per chi ama creare con le proprie mani, il Natale può essere un incentivo per realizzare piccoli addobbi all’uncinetto.

È incredibilmente bella questa presina natalizia all’uncinetto, a forma di angelo facile e veloce da realizzare.

Tra le tante cose, è possibile creare delle presine all’uncinetto da mettere in cucina oppure da regalare a un’amica.

Se abbiamo intenzione di realizzare dei regalini con le nostre mani, adesso è il momento di cominciare, perché il Natale è vicino.

Cosa occorre per la presina

a) 40 grammi di cotone rosso numero 2;

b) 20 grammi di cotone oro numero 2;

c) 1 cerchio di 2 cm di diametro. Vanno bene quelli che si infilano nei bastoni delle tende.

Procedimento

Corpo dell’angelo

Formare con il cotone rosso una catenella di otto maglie e chiuderle a cerchio.

Primo giro

3 maglie alte, tre catenelle ripetere per tre volte.

Secondo giro

7 maglie alte eseguite in questo modo: 2 maglie nell’arco delle catenelle, 3 maglie sulle seguenti tre maglie alte, 2 maglie alte nell’arco delle catenelle.

Terzo giro

11 maglie alte, eseguire in questo modo: 2 maglie nel primo arco delle catenelle, 7 maglie alte nelle 7 maglie consecutive, e 2 maglie alte nell’arco delle catenelle.

Quarto giro

15 maglie alte, eseguite in questo modo: 2 maglie nel primo arco delle catenelle, 11 maglie alte nelle 11 maglie consecutive, e 2 maglie alte nell’arco delle catenelle.

Quinto giro

Ripassare tutto il contorno con un colore diverso a punto basso ottenendo un lavoro quadrato.

Ali dell’angelo

Con il cotone rosso eseguire una catenella di 5 maglie e chiudere a cerchio.

Primo giro

lavorare 14 maglie alte.

Secondo giro

lavorare una maglia alta su ogni maglia, aumentando con ordine progressivo nel giro di 6 maglie.

Terzo giro

lavorare una maglia alta su ogni maglia aumentando nel giro in ordine progressivo 8 maglie.

Quarto giro

lavorare su ogni maglia 1 maglia alta aumentando progressivamente nel giro di 10 maglie.

Quinto giro

Procedere lungo tutto il bordo a punto basso e con un colore diverso.

Sesto giro

lavorare 3 maglie alte nella prima maglia, saltarne 2 eseguire una maglia bassa, saltarne 2 e procedere ripetendo il sesto giro fino alla fine. Otterremo un lavoro rotondo con bordura.

Testa dell’angelo

Primo giro

Prendere il cerchio della dimensione di 2 centimetri e rivestirlo di maglie alte.

Secondo giro

Eseguire 3 maglie alte nella prima maglia, saltarne 2 eseguire una maglia bassa, saltarne 2 e procedere seguendo la sequenza fino alla fine del giro.

Come confezionarlo

Piegare a metà il cerchio ottenuto per le ali e mettere il corpo ruotato facendo combaciare l’angolo del corpo con il centro del cerchio. Cucire facendo in modo che i punti non si vedano e unire la testa.