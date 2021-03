In questo ultimo periodo, come già detto in articoli precedenti passiamo molto del nostro tempo in casa.

Con il diffondersi dello smartworking riusciamo ormai a studiare e lavorare in casa, alcune volte senza avere un attimo di pausa fino a sera.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Molti di noi abbiamo bisogno di un angolo che possa fungere per noi di rifugio o come angolo relax.

Per chi ne avesse gli spazi e la volontà è possibile creare a casa un angolo che sia del tutto nostro.

Una stanza che ci ricorda che bisogna rilassarci e fare le pause dovute per sentirci essere più energici dopo.

Abbiamo imparato con il tempo che ogni stanza è dedicata a qualcosa, la cucina per cucinare, il soggiorno per stare tutti insieme. Allora perché non pensare ad una stanza relax che ci permette di stare da soli con noi stessi ascoltando musica o leggendo un buon libro.

Ecco come arredare facilmente una stanza relax.

Consigli utili per la stanza relax

Il primo consiglio su come arredare una stanza relax è quello di non utilizzare colori troppo scuri o troppo accessi, l’ideale sarebbe un colore tenue.

La scelta del colore è importante poiché già alla vista bisogna percepire tranquillità entrando nella nostra stanza relax.

L’ideale sarebbe poter arredare questo nostro spazio con delle poltrone o dei grandi cuscini da mettere a terra.

Il secondo è quello di pensare all’utilizzo di oggetti che favoriscono il relax come candele profumate, incenso od anche inserire delle piantine.

La nostra stanza relax non dovrebbe contenere troppi mobili od oggetti all’interno, la sensazione che si dovrebbe provare è di leggerezza e allontanamento dallo stress.

Ultimo consiglio è quello di inserire tutto ciò che più ci piace come ad esempio: libri, dischi da ascoltare oppure un telaio su cui dipingere.

Va da sé che poi le scelte sull’arredamento dipendono in realtà molto dal gusto personale e dal budget a disposizione.

Sicuramente prendere in considerazione l’idea di dedicare una stanza al nostro relax ci invoglierà a rifletterci su.

Ecco come arredare facilmente una stanza relax.