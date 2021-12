L’aglio è una pianta molto utilizzata fin dai tempi degli antichi egizi e grazie ai suoi bulbi condiamo una gran quantità di pietanze.

È utilizzato sia crudo che cotto, e oggi è coltivato in tutto il Mondo perché tutti ormai conoscono i benefici che apporta al nostro organismo.

In questo articolo spieghiamo perché è incredibile cosa può fare uno spicchio di aglio usato come supposta.

Le proprietà e i benefici

Le proprietà e i benefici dati dall’aglio sono tanti. Infatti, un solo spicchio apporta notevoli benefici al nostro organismo, perché contiene validi principi attivi come l’allicina, le vitamine del gruppo B e lo zolfo. Grazie all’allicina l’aglio è un vero e proprio antibiotico naturale, ottimo per prevenire l’influenza, i raffreddori, le malattie della pelle e disinfettante dell’intestino. Può essere assunto, senza esagerare, in via preventiva, senza provocare danni alla flora intestinale e indebolire il sistema immunitario.

L’aglio è efficace nell’abbassare e regolare i livelli di colesterolo e di trigliceridi nel sangue. Riduce il rischio di malattie cardiovascolari se accompagnato da uno stile di vita sano e un’alimentazione adeguata.

Ha proprietà antimucolitiche, espettoranti, antisettiche, ipotensive, carminative, ipoglicemizzanti. Contiene sali minerali ed oligominerali, protegge dai pericolosi metalli pesanti che penetrano nel nostro corpo con lo smog e attraverso il cibo contaminato.

È incredibile cosa può fare uno spicchio di aglio usato come supposta

L’aglio risulta essere un importante alleato nei disturbi sessuali maschili, perché grazie al contenuto di allicina che fluidifica il sangue agevola la funzionalità erettile.

Pochi sanno che l’aglio può essere somministrato come una supposta per curare l’impotenza. Questa è la tesi sostenuta da uno studioso napoletano di 75 anni: Antonio De Toma.

Secondo lo studioso, le prestazioni sessuali maschili potrebbero essere migliorate non solo assumendo l’aglio per via orale ma usandolo come se fosse una supposta.

Antonio De Toma studia da anni le proprietà benefiche di frutta e verdura, e negli USA ha seguito lezioni di molti esperti della pianta dell’aglio. Ha sottolineato di utilizzare lui stesso questo metodo e di trovarsi benissimo.