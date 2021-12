Sono proprio questi i giorni in cui non si bada alla linea e non si teme qualche chilo di troppo in previsione di cene e cenette tra amici e parenti. E in occasione appunto di tanto cibo che viene preparato, il più delle volte, non si riesce a consumarlo tutto.

A farne le spese, nella maggior parte delle volte, sono i dolci. Tra questi c’è anche il dolce natalizio per eccellenza, il pandoro. Ma nessun timore perché è possibile riciclare il pandoro avanzato preparando un irresistibile dolce, pronto in soli 5 minuti, che farà ingolosire tutti.

Il dolce che aprirà le porte del Paradiso

In tema di dessert, questo li batte tutti, non solo perché è fatto con le rimanenze di pandoro, ma soprattutto perché ci vogliono meno di 5 minuti per prepararlo. Non è una torta, ma bensì dei piccoli involtini ripieni con una soffice crema.

Si tratta proprio di una classico della pasticceria sicula, i cannoli, con la differenza che in questa ricetta non viene utilizzata la classica cialda croccante, ma il pandoro avanzato.

Un dolce che si mangia con gli occhi, facile da realizzare e con pochissimi ingredienti. Il pandoro dovrà tostato in forno per poter perdere la sua sofficità e diventare croccante come la cialda del cannolo. Mentre per il ripieno, nulla di più che una classica crema di ricotta, zucchero, gocce di cioccolato e granella per la decorazione.

Ingredienti

pandoro;

250 gr di ricotta (di vaccino o di pecora);

80 gr di zucchero;

gocce di cioccolato;

granella di pistacchi per decorare.

Ecco come riciclare il pandoro avanzato con questo irresistibile dolce pronto in meno di 5 minuti che farà ingolosire tutti

Preparazione

Iniziare a preparare le cialde che dovranno essere fatte con le rimanenze del pandoro. Quindi prendere delle fette spesse di circa 2 cm e assottigliarle leggermente con il mattarello. Successivamente prendere un una ciotola dalle dimensioni di circa 10 cm di diametro, riporla sopra la fetta di pandoro e ritagliare il cerchio.

Adesso prendere i discetti di pandoro e avvolgerli nei classici cilindri per cannolo oppure farli a mano con della carta forno. Chiudere i discetti inumidendo con un po’ d’acqua o latte la parte che deve saldare sull’altra del cannolo.

Poi riporli su una teglia ricoperta da carta da forno e infornare per circa 6 minuti a 180°C. La cottura ideale è quella dove il cannolo diventa dorato. Quando la basa sarà cotta, lasciar raffreddare e poi sfilare la il cilindro.

Nel frattempo, passare alla farcitura preparando la crema. Versare in una ciotola la ricotta, che dovrà essere passata a setaccio in un passaverdure per avere una consistenza pannosa, lo zucchero e le gocce di cioccolata. Mescolare il tutto e riporre per circa 3 minuti in frigo.

Quando i cannoli saranno freddi, passare alla farcitura decorando gli estremi con la granella di pistacchi ed infine una spolverata di zucchero a velo.

