È in Italia uno dei quartieri fra i più cool del mondo. È quanto ha decretato la prestigiosa classifica della rivista Time Out. Scopriamo dove si trova e cosa lo rende così speciale.

La classifica dei 40 migliori quartieri

La rivista britannica Time Out è una vera e propria autorità nel settore lifestyle. Ogni anno pubblica una classifica dei 40 quartieri più cool, scelti fra candidati di tutto il mondo. Per farlo, intervista migliaia di persone in ogni angolo del globo, chiedendo quale quartiere della loro città ne rappresenti appieno lo spirito. Ma anche qual è la zona migliore in quanto a cibo, divertimento, arte, cultura, atmosfera, personalità eccetera. Ai pareri dei cittadini si aggiungono quelli degli esperti di lifestyle.

Quest’anno, però, la classifica è stata affrontata con uno spirito leggermente diverso. La pandemia globale ha accresciuto l’importanza dei quartieri. Dagli atti di gentilezza e solidarietà fra vicini, agli sforzi per sostenere i commercianti locali. Molte zone hanno scoperto un rinnovato senso di comunità. Ecco dunque che la classifica non si è basata solo sugli aspetti più convenzionalmente “trendy”. Ma anche sull’importanza della gentilezza e della resilienza in questi tempi di crisi.

Ecco il quartiere italiano che si è ritagliato un posto in classifica

La classifica ha stabilito che è in Italia uno dei quartieri fra i più cool del mondo. Si tratta della zona di Porta Venezia, nel nord-est di Milano, che si è piazzata al trentacinquesimo posto. Fra le motivazioni menzionate dagli esperti, c’è il fatto che Milano è stata una delle città colpite prima e più gravemente dal coronavirus. Eppure, la vitalità del quartiere non si è spenta. Lo testimoniano i numerosi tavolini all’aperto sui marciapiedi.

Porta Venezia è la zona LGBTQ+ friendly per eccellenza. È impossibile non accorgersene: alla fermata della metro si è accolti da un enorme arcobaleno dipinto lungo le pareti. Il quartiere è noto non solo per i suoi locali, fra cui il famoso Bar Basso, luogo natale del Negroni Sbagliato. Ma anche per i negozietti in cui è possibile acquistare abiti vintage e arredamento d’antiquariato.

Insomma, se passi da Milano non puoi non visitare questo quartiere. E se ti trovi nel capoluogo lombardo per il prossimo weekend, ecco gli altri luoghi segreti da non perdere.