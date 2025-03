È il momento giusto per puntare sull’IA? Ecco 2 azioni tech al ribasso che gli investitori non dovrebbero ignorare

I titoli del settore tecnologico stanno attraversando un intenso periodo di transizione. Dopo il boom degli ultimi anni, ora le azioni delle società tech devono fare i conti con la crisi economica e, nonostante allettanti prospettive a breve termine, con la recente correzione del mercato.

In particolare, due società legate all’Intelligenza Artificiale sono caratterizzate da un fortissimo ribasso rispetto ai primi mesi del 2025 e, quindi, potrebbero rivelarsi delle buone occasioni di acquisto per gli investitori. Stiamo parlando di Block e Datadog. Entrambi i titoli (che ora scambiano al di sotto dei loro massimi) potrebbero riservare soddisfazioni e cominciare una corsa al rialzo, grazie all’avanguardia dei servizi tecnologici offerti.

Per gli investitori che cercano occasioni a lungo termine, potrebbe essere saggio puntare su queste due azioni prima di un loro imminente rialzo.

Block: titolo in calo del 28% ma il fatturato potrebbe

Block è nata come un tradizionale elaboratore di pagamenti che si avvale dell’Intelligenza Artificiale, ma poi ha ampliato i propri servizi. Nel dettaglio, offre due tipologie di prodotti: Square per gli esercenti e Cash App per i consumatori.

Dall’inizio dell’anno, il titolo Block ha subito un calo del 28% e le azioni, dopo il record di 99,25 dollari, sono scese a 55,33 dollari. All’origine della crisi c’è sia la spietata concorrenza nell’ambito dei servizi dei pagamenti digitali e in coinvolgimento della società nel mercato di criptovalute, che sta vivendo un periodo molto complicato.

Grazie al supporto dell’Intelligenza Artificiale, i maggiori analisti ritengono che Block possa risollevarsi. Di recente, sono stati introdotti algoritmi di apprendimento automatico, per la protezione contro le frodi e l’offerta di servizi personalizzati agli utenti. Ora, il prezzo del fair value di Block ammonta a 86,98 dollari, ma potrebbe aumentare del 41,8%. Secondo gli analisti, inoltre, il fatturato dovrebbe crescere dell’11,2%.

Datadog: ecco il titolo IA “strong buy” dell’anno

Datadog è una società che offre servizi di monitoraggio e analisi del cloud e aiuta le aziende nell’esecuzione corretta delle operazioni digitali. Nonostante l’innovazione dei servizi offerti, Datadog ha subito un calo del 23% del titolo rispetto al 2024, con le azioni che sono scese da un massimo di 165 dollari agli attuali 101,10 dollari.

Anche in tal caso, la crisi non è riconducibile solo alle incertezze economiche globali ma anche alle prese di profitto successive ai rialzi degli anni passati. L’ausilio dell’Intelligenza Artificiale (introdotta per tutelare i clienti nella risoluzione di eventuali anomalie), tuttavia, potrebbe essere un enorme potenziale di ripresa.

Grazie al flusso di cassa e all’aumento della redditività, per gli analisti potrebbe trattarsi di un titolo “strong buy”, con una previsione di prezzo medio pari a 159,48 dollari. I margini di incremento, dunque, si aggirano intorno al 44% e, nell’esercizio 2025, i ricavi potrebbero raggiungere quota +18,9%.

In conclusione, anche se le quotazioni attuali di Block e Datadog risultano fortemente penalizzate, il supporto dell’Intelligenza Artificiale e delle innovazioni tecnologiche potrebbe aiutare entrambe le società a crescere in futuro. Gli investitori, dunque, potrebbero sfruttare i cali di prezzo e puntare su tali titoli prima che possano rimbalzare e riacquisire valore.

Le informazioni riportate in questo articolo sono a scopo divulgativo e non devono essere intese come raccomandazioni o suggerimenti d’investimento. I dati sono ottenuti da fonti considerate affidabili. Tuttavia, la loro accuratezza, completezza o affidabilità non possono essere garantite.