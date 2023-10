È caccia ai pantaloni tartan della Lidl a 12,99 €: ecco come abbinarli per un outfit di tendenza anche dopo i 50 anni

Lidl la settimana prossima ci propone, come ogni settimana, alcuni capi di abbigliamento economici ma di qualità. È il caso del modello di pantaloni da donna a sigaretta disponibili in due versioni sempre con stampa tartan. Ecco come creare un outfit unico da boutique.

La fine di ottobre si preannuncia carica di pioggia in base alle previsioni meteo e allora non ci resta che prepararci ben equipaggiate per non soffrire il freddo. Lidl ha pensato proprio al nostro guardaroba proponendo un’offerta davvero ottima a partire da oggi. I pantaloni a sigaretta con stampa tartan sono perfetti per gli outfit autunnali. La stampa scozzese potrebbe suscitare qualche perplessità per quanto concerne la nostra silhouette. Questo motivo a quadri potrebbe creare un effetto ottico tale da dar apparire fianchi e cosce più larghi di quanto non lo siano. In realtà questo rischio viene in pratica scongiurato dal modello a sigaretta o a matita che restituisce l’immagine di una figura filiforme. Vediamo però qualche abbinamento strategico ed economico.

È caccia ai pantaloni tartan della Lidl a 12,99 €: la versione beige

I colori beige, bianco con la riga rossa che interseca i classici riquadri tipici del tessuto scozzese, sono le tinta ideale per un look Coastal style. Questa tendenza lanciata su Tik Tok, si ispira agli outfit sfoggiaio dalle attrici Diane Keaton o Meryl Streep che spesso hanno interpretato ricche signore che vivono in lussuose ville sulla costa orientale statunitense.

Questo stile si caratterizza per l’uso di colori chiari e neutri come l’ecru, il bianco o il grigio tenue e capi avvolgenti come maglioni di lana a collo alto come ad esempio il modello indossato in diverse scene del film “Tutto può succedere”. Abbiniamo quindi il nostro pantalone della Lidl al maglione a collo alto del brand DeFacto in vendita su Zalando a 9,90 €. Per completare l’outfit potremmo unire un morbido Cardigan lungo con collo a reverse e allacciatura con 3 bottoni e cinturetta sempre in maglia. Il modello “Cardigan in maglia con lana” lo troviamo da Zara 39,95 €. Si tratta di un look perfetto per le signore Over 50.

Pantalone scozzese blu e verde: il look per l’ufficio

La versione in scozzese blu e verde del pantalone della Lidl può aiutarci a creare tanti look diversi adatti anche ad una giornata di lavoro. Sul sito Zuiki troviamo un trench con effetto dainetto in tonalità verde bosco perfetto per i nostri pantaloni. Il prezzo è di 30 €. Sotto, potremo indossare un collo alto o un lupetto blu in modo da riprendere le tinte dei pantaloni. Ai piedi si potrà optare, infine, per un paio di tronchetti blu come quelli in vendita su Zalando a marchio Anna Field a 36,19 €.

Stile Parigino con i pantaloni

Se vogliamo uno stile decisamente chic, anzi french chic vi proponiamo un abbinamento davvero imperdibile. Scegliendo la versione in tartan beige, potremmo indossare la camicia di Upim della linea Iwie con collo alla coreana e rouches sul cannoncino. Il prezzo è di 24,99 €. Per le scarpe non c’è dubbio: un paio di parigine stringate color cuoio faranno al caso nostro. In questo caso gli accessori sono molto importanti e basterà unirvi un basco o una coppola per rifinire il nostro look.

Una nota importante: con il tessuto scozzese se non troviamo due capi della stampa identica meglio non osare. È sempre preferibile optare per un abbinamento con la tinta unita.

È caccia ai pantaloni tartan della Lidl a 12,99 €: ecco come abbinarli con un budget ridotto.

