Ormai nessuno si separa dal proprio cellulare, nemmeno a tavola.

È diventato uno strumento indispensabile sia per il lavoro che per le notizie che per i contatti con le persone.

Anche quando si è a tavola per pranzare, da soli o in compagnia, non si può fare a meno di guardare WhatsApp, Facebook oppure le notifiche delle email o dei social.

Si è curiosi di sapere dove va poggiato il cellulare a tavola e cosa prevede il galateo? In realtà lo smartphone a tavola non va messo, ed il galateo è molto severo su questo punto. Ma vediamo altri comportamenti da evitare.

Ecco dove va poggiato il cellulare a tavola e cosa prevede il galateo

Cosa prevede il galateo

Il galateo detta delle regole ben precise a tavola, ed anche se i tempi si sono evoluti, la buona educazione, specie in queste circostanze, si deve sempre rispettare.

Gli scatti fotografici

Il cellulare va tenuto in borsa oppure in tasca. Se non si può fare a meno di fotografare un bel piatto di pasta oppure di guardare le notifiche, lo si può fare.

Si tira dalla borsa il telefonino, si fotografa oppure si guarda e lo si riposa.

Le telefonate

Se si sta a tavola in compagnia e si attende una telefonata di lavoro, la suoneria del telefono va tenuta bassa, per non importunare.

Igiene

Poiché i telefonini sono ricettacolo di numerosi germi, non è igienico tenerli a tavola accanto al cibo e alle posate, perché potrebbero infettarsi.

Partecipazione

Non bisogna guardare il cellulare quando si è in compagnia e mentre si mangia.

Gli altri potrebbero pensare che, non si è interessati a conversare.

Stare insieme a tavola, non vuol dire solo mangiare, ma essere anche partecipi e guardarsi negli occhi.

Il continuo sbirciare al telefono, come fanno un po’ tutti, può destare molto fastidio.

In alcuni sondaggi è venuto fuori che, all’ottantaquattro per cento delle persone, procura fastidio se qualcuno sbircia continuamente il cellulare mentre si conversa.

Il trentanove per cento non può fare a meno di controllare spesso gli aggiornamenti, anche quando sono in compagnia.

Il trentotto per cento afferma di tenere sempre il cellulare sul tavolo, mentre mangia.

Si è diventati ormai vittime di una dipendenza che potrebbe essere paragonata a quella del fumo.