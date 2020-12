Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



ProiezionidiBorsa indaga una delle app più in voga del momento: Brainout. Più che un app è un vero e proprio gioco, in grado di mettere a dura prova il quoziente intellettivo e le capacità logiche degli utenti. È definito puzzle game in quanto diviso in livelli e per passare al livello successivo è ogni volta necessario risolvere indovinelli, enigmi e rompicapo, di variabile difficoltà. Brainout è concepito per potenziare attenzione, memoria e riflessi. Grazie alla variabilità degli indovinelli e alla molteplicità degli ambiti a cui questi ultimi si riferiscono, non risulta essere mai noioso. Occorre in ogni caso una buona dose di pazienza, in quanto i livelli da superare sono oltre duecento.

Perché si cercano le soluzioni su Google

Si tratta di un gioco che mette veramente a dura prova le capacità intellettive degli utenti. Riflessi, attenzione, memoria e creatività: entrano veramente in gioco tutte le zone del campo intellettivo. I più dotati riescono a superare i livelli in totale autonomia (seppur con qualche difficoltà). Altri invece, si bloccano completamente, dovendo ricorrere al Web, dove esiste la possibilità di trovare tutte le soluzioni. Non riuscire ad andare avanti è una cosa che capita molto spesso, poiché alcune soluzioni prevedono una buona dose di creatività e un minimo di conoscenze. Tra i rompicapi proposti ad esempio, è possibile che vengano proposte due immagini, e bisogna indovinare quale delle due è più grande. La difficoltà è ovviamente crescente, ed è questo il motivo che spinge le persone a cercare tutte le soluzioni presenti sul web.

Brainout quale sfida quotidiana

Brainout per potenziare attenzione, memoria e riflessi. Questa l’assunto da cui partire per non farsi scoraggiare. Essendo un gioco educativo che può ampliare le capacità di ragionamento e logiche degli utenti, il consiglio è senz’altro quello di impegnarsi e concentrarsi per riuscire a superare i livelli in totale autonomia. Non riuscire a trovare la soluzione può in alcuni casi risultare frustrante, ma è sicuramente sempre meglio arrivarci con le proprie capacità. In ogni caso, le soluzioni sono lì per essere consultate.

