Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



L’Osservatorio JobPricing e Spring Professional hanno reso noto il Geography Index. Si tratta di uno studio annuale che analizza e valorizza le differenze retributive tra le varie province. Scopriamo assieme dove si prende la miglior retribuzione in Italia. Prima di addentrarci nel report è giusto capire cosa determina il prezzo del lavoro. Gli Esperti di ProiezionidiBorsa indicano vari fattori: tessuto economico–produttivo, livelli occupazionali e costo della vita. Perciò gli stipendi si differenziano a livello territoriale.

Cosa contiene il report

Fatto questo primo passo, scopriamo la graduatoria retributiva in base regionale. La Retribuzione Globale Lorda è ottenuta dalla somma tra la Retribuzione Fissa Annua Lorda e la Retribuzione Variabile effettivamente percepita dai lavoratori. Invece per ottenere la Retribuzione Media per ogni provincia sono stati presi in considerazione valori individuali riguardanti dirigenti, quadri, impiegati e operai.

Il mercato retributivo italiano

L’analisi dei mercati retributivi territoriali, quest’anno, ha subito gli effetti della crisi sanitaria ed economica globale. Perciò questo contesto storico presenta un conto salato sulle retribuzioni variabili. Questo scenario eccezionalmente negativo ed incerto ha avuto conseguenze sul mercato retributivo italiano.

Infatti, la Retribuzione Globale Annua è diminuita dell’1,8% perché le aziende hanno tagliato sul costo del lavoro. Invece le retribuzioni fisse sono rimaste invariate.

I dati regionali

In Trentino si prende il miglior salario. Infatti la Retribuzione Globale Annua di 32.954 euro, supera di poco la Lombardia ferma a 32.539 euro. Segue il Lazio con RGA di 31.391 euro. In fondo alla classifica troviamo Sardegna Calabria e Basilicata. In quest’ultima regione RGA equivale a 25.168 euro.

Suddivisione provinciale

Lavorare a Milano conviene perché la Retribuzione Globale Annua è di 35.497 euro. Seguono distaccate di circa 2.000 euro Bolzano e Trieste. Purtroppo le province di Messina, Ragusa e Crotone sono in fondo alla classifica. In quest’ultima provincia la Retribuzione Globale annua corrisponde a 23.888 euro. A seguito di questa analisi dettagliato, adesso conosciamo dove si prende la miglior retribuzione in Italia.