A sentire i grandi chef, le pentole non sono assolutamente tutte uguali. Ogni ricetta deve essere cucinata in una pentola adatta a quello scopo. Dalle padelle più sottili ai pentoloni di ghisa, ciascuno strumento in cucina ha il suo proprio ruolo. Secondo la tradizione, se vogliamo cucinare una zuppa, non c’è niente di meglio che una pentola di coccio. La zuppa preparata in una pentola di coccio sarebbe molto più gustosa di quella fatta in una tradizionale pentola di metallo. Ma che cosa c’è di vero in questa tradizione popolare? Dovremmo mettere da parte le pentole di metallo e preferire quelle in materiali più tradizionali per preparare un minestrone o uno stufato? È vero che la zuppa nella pentola di coccio è più buona che in quella di metallo?

Le pentole di coccio si possono utilizzare in più modi

In alcune circostanze le pentole di coccio hanno indubbiamente un enorme vantaggio su quelle di metallo. Per esempio, le pentole di coccio sono più adatte ad essere posizionate sul fuoco vivo o sui carboni. Anche per questo motivo venivano utilizzate per preparare ricette tradizionali, quando i moderi piani cottura a gas non erano disponibili.

Ma perché si dice che le pentole di coccio sono assolutamente da preferire rispetto a quelle di metallo quando si cucina una zuppa? È vero che la zuppa nella pentola di coccio è più buona che in quella di metallo?

Sono perfette per la cottura lenta

La pentola di coccio ha la caratteristica di scaldarsi e raffreddarsi più lentamente di quella di metallo, e di distribuire il calore più uniformemente al proprio contenuto. Proprio per questa sua proprietà, è particolarmente adatta alla preparazione dei cibi che richiedono un lungo periodo di cottura, e che devono mantenersi umidi senza seccarsi prematuramente. I cibi migliori per eccellenza da prepararsi nella pentola di coccio sono quindi le zuppe, le minestre e gli stufati. Nelle pentole di coccio possiamo lasciare che si insaporiscano a lungo senza bruciarsi.

Pare che la tradizione popolare abbia ragione: la zuppa nella pentola di coccio è veramente più buona che in quella di metallo.

Se vogliamo sperimentare una vera ricetta della tradizione nella pentola di coccio, è da provare la zuppa di cicerchie, un’alternativa saporitissima alle lenticchie.