Chi ha avuto modo di sperimentare questa soluzione per la casa non l’ha lasciata più. Perciò con l’aiuto degli Esperti di ProiezionidiBorsa vediamo come usare le pigne per ottenere una casa profumata. Prima di addentrarci sul metodo per rendere una pigna come profumatore è bene scoprire il periodo migliore per la raccolta del cono del pino.

Quando raccogliere le pigne

Le pigne simboleggiano l’autunno e con l’approssimarsi del Natale vengono raccolte nei boschi per abbellire le mura domestiche. Infatti gli italiani utilizzano le pigne per fare ghirlande oppure da appendere all’ingresso della porta di ingresso come segno di augurio e protezione. Certamente, il compito di questo articolo è di scoprire come una pigna diventa uno strumento profumare la casa.

La pigna simbolo del Natale

Esporre le pigne è segno di forza vitale, fortuna ed energia positiva. Perciò, proprio in questo 2020 nefasto, ormai alle spalle, per augurarsi un 2021 sotto un altro tenore, meglio mettere tante pigne in casa e incrociare le dita. Visto che abbiamo parlato di scaramanzia sarà interessante sapere che mentre a Napoli si mette il cornicello, in Sicilia si usa proprio la pigna come amuleto.

Dopo aver detto dove trovare le pigne, che utilizzo farne, cosa dicono i detti, vediamo come usare le pigne per ottenere una casa profumata.

Cosa fare per trasformare le pigne in profumatore

Prima di tutto togliere gli aghi di pino dalle pigne. Prendere una bacinella di acqua e all’interno versare mezzo bicchiere di aceto bianco. Le pigne devono restare in ammollo per 20 minuti in modo da far rimuovere resina e sporco. Una volta estratte le pigna dalla bacinella, si nota che si sono richiuse. Perciò asciugare la pigna per bene in modo da dare di nuovo un aspetto scenico.

Il passaggio nel forno

Per fare subito, e non perdere tempo, il metodo migliore è mettere le pigne in una teglia e poi nel forno. Quest’ultimo deve avere una temperatura di 60 gradi. Entro massimo dieci minuti le pigne saranno asciutte. Le pigne sono altamente infiammabili, perciò occhi ben aperti e rimuovere le pigne non appena si vedono riaprirsi.

Ultimi ritocchi

Successivamente far raffreddare i coni del pino. Nel contempo scegliere la profumazione. Mettere le pigne in mezzo litro di acqua, 10 gocce di oli essenziali, in base ai propri gusti. Poi riempire un vaporizzatore con la soluzione ottenuta, infine spruzzare il contenuto sulle pigne. Successivamente prendere la pigna e metterla in un sacchetto di plastica per una settimana, in modo da far assorbire il profumo. Et voilà, le pigne come profumatori sono pronte. In pochi minuti abbiamo spiegato come usare le pigne per ottenere una casa profumata.