Per il cenone della notte di San Silvestro, ecco la bomba proteica con la ricetta delle lenticchie e cotechino con salsicce. Ovverosia un ricco secondo piatto che è a base di carne e che, dopo l’antipasto e il primo, sicuramente garantirà il raggiungimento della sazietà mangiando con gusto. E anche propiziando soldi e fortuna per il 2021 grazie alle immancabili lenticchie in base al detto che è spiegato in questo articolo.

Partendo da un cotechino, da cuocere così come è indicato sulla confezione, servono due scatole di lenticchie e quattro salsicce. Nonché una cipolla, due spicchi d’aglio, una carota, un gambo di sedano, una striscia di lardo e 300 grammi di pomodori pelati. Oltre ad abbondante prezzemolo, olio extravergine di oliva, e sale e pepe nero giusto quanto basta.

Ecco la bomba proteica con la ricetta delle lenticchie e cotechino con salsicce

Passando alla preparazione, la ricetta si compone delle lenticchie e del cotechino cotto da aggiungere alla salsiccia cotta insieme ad un gustoso sugo di accompagnamento.

Di conseguenza, si procede con la cottura delle lenticchie in acqua portata ad ebollizione con aggiunta di aglio, di sedano e di un pizzico di sale. Potendo, peraltro, cuocere, poi, il cotechino e le salsicce nella stessa acqua di cottura.

Nel frattempo, muniti di una padella capiente, in un giro d’olio extravergine di oliva, si fa soffriggere la cipolla e la carota insieme al prezzemolo. Per poi far rosolare pure la striscia di lardo tagliata a tocchetti.

Quando il lardo avrà preso colore si possono aggiungere pure i pomodori pelati. Mandando il tutto ad ebollizione ma rigorosamente a fiamma bassa. Spegnere la fiamma quando il sugo si sarà addensato. E aggiungere, ancora calde, le salsicce a tocchetti. Nonché il cotechino tagliato a fettine e le lenticchie. E infine amalgamare, aggiustare con il sale e il pepe nero e servire subito a tavola.