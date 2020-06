Dove comprare Bitcoin oggi. Il crollo delle Borse mondiali di ieri, che non ha risparmiato neanche il Nasdaq 100, tornato a 9.492 punti dopo aver toccato 10.155 il giorno prima, ha scatenato oggi una vera e propria caccia al Bitcoin, la valuta digitale che ieri mentre i listini crollavano, ha guadagnato lo 0,93%. Siamo scesi a 8312,26 in questi giorni, lontani dall’obiettivo 9950,00. Ma continua a salire e si riprende bene dopo le le tempeste. Ed è per questo che ora molti vorrebbero acquistarla.

Dove comprare i Bitcoin, oggi

Il Bitcoin è la prima criptovaluta lanciata sul mercato nel 2009: da allora ha spinto vari investitori a smantellare altri asset per puntare su questo, che fra l’altro offre una elevata dose di riservatezza. Attualmente un investitore non può comprare i bitcoin in banca, tantomeno lo sarà in futuro. Le cryptovalute sono decentralizzate e digitali. Non esistono fisicamente sotto forma di banconota né di moneta e non sono sottoposte al controllo di enti bancari o governativi. Dunque si deve stare molto attenti a non lasciare in giro tracce delle proprie password, perché gli hacher specializzati in bitcoin non aspettano che questo. Si possono comprare direttamente sui siti degli emittenti o da privati che li possiedono e li vogliono vendere.

Speculare su Bitcoin tramite i Cfd

Le piattaforme Cfd permettono di speculare sui Bitcoin senza possederli direttamente. I Contratti per differenza (CFD) permettono di generare rendimenti dalle frequenti oscillazioni di prezzo del Bitcoin. Un Cfd permette di investire al rialzo ma anche al ribasso, si può vendere allo scoperto. Dunque anche se meno costosi, si tratta comunque di investimenti ad alto rischio, dove si può perdere tutto e anche di più in un batter di ciglia.

Attenzione alle piattaforme truffa

Dove comprare Bitcoin oggi? prima di tutto attenzione alle piattaforme truffa: meglio affidarsi ai broker associati a ESMA, che rispettano le leggi in vigore in Ue per la tutela e la salvaguardia dei traders.

Le autorità di riferimento sono la Consob e la CySec. Per stare tranquilli sulla reputazione di chi ci offre Cfd su Bitcoin, basta visitare il sito degli enti di vigilanza e controllare il numero di licenza. E’ sempre bene sapere che i migliori servizi di trading sono privi di commissioni: per agevolare i nuovi trader e i privati senza esperienza.