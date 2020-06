Preoccupati per la pensione: 5 mosse da fare subito. Non disperiamoci, c’è ancora il tempo per recuperare il tempo perduto. Siamo un popolo di risparmiatori ma in tema di pensioni non siamo così ligi al dovere. Ed è normale che siamo preoccupati per la pensione: 5 mosse da fare subito in modo da sopperire a qualche mancanza del passato. Per costruire un pensionamento felice basta seguire delle elementari regole in modo da poter trascorrere una vecchiata senza rimorsi.

Mettere da parte dei soldi

I più giovani sono la categoria propensa a mettere da parte soldi per la vecchiaia. Accantonare una piccola cifra mensilmente è il consiglio giusto: bastano anche soli 80 euro per ritrovarsi dopo 40 anni la cifra di 38500 euro.

La salute prima di tutto

La salute viene prima di ogni cosa anche degli stessi soldi. E’ bene dunque non trascurare la propria salute. E’ pur vero che andare da un medico specialista ha i suoi costi ma si evita che un intervento che oggi è di poco conto, domani potrebbe trasformarsi in un’operazione più onerosa. Se ciò accade si deve per forza intaccare i risparmi accumulati con tanta fatica. Rimandare è l’errore più grossolano che si commette.

Creare una famiglia

Il sogno di crearsi una famiglia e crescere dei figli è un sogno di tutti consapevoli delle difficoltà. Pagare asilo, scuola, università, studi fuori sede incide sul budget familiare. Pianificare fin dall’inizio le spese da affrontare e se non si riesce ad essere lungimiranti ci si può aiutare con delle app di risparmio o fondi pensione.

Il peso del mutuo

L’ideale è di estinguere il mutuo prima di andare in pensione. Quando non si percepisce il reddito da lavoro tutto diventa più difficile, aumentano stress e insicurezza. Quindi meglio ridurre le spese su altri fronti meno prioritari, per liberarsi più in fretta possibile del mutuo.

Investire

Investendo i propri risparmi si può ricevere una remunerazione ben maggiore che lasciandoli fermi in un normale conto corrente. Purtroppo siamo abituati a tenere i soldi in banca e non ci rendiamo conto che si svaluteranno di anno in anno.

Preoccupati per la pensione: 5 mosse da fare subito consci che i risparmi potranno iniziare a fruttare, assicurando un’ancora di salvezza per una pensione serena.