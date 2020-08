Dove bisogna buttare i gusci di vongole e cozze per fare una corretta raccolta differenziata? Probabilmente te lo sei chiesto almeno una volta. Non solo per quanto riguarda cozze e vongole, ma tutti i molluschi dotati di guscio. Prima di proseguire, si avverte del fatto che in alcune realtà comunali questi vengono smaltiti in maniera diversa. Pertanto, ti raccomandiamo caldamente di consultare le indicazioni sulla raccolta differenziata date dal tuo comune di residenza. In quest’articolo, infatti, il discorso sarà generico e per ovvie ragioni non orientato sulle singole normative, salvo i casi delle maggiori città italiane. Tuttavia, come vedremo, nella maggior parte dei comuni italiani è vietato buttare nell’umido i gusci dei molluschi. Cerchiamo di capire perché e dove andrebbero invece smaltiti.

Cosa si butta nell’umido?

Fondamentalmente, i rifiuti biodegradabili. Quindi scarti di cucina, fondi di caffè, filtri di té, escrementi di animali domestici, fiori recisi, alimenti avariati e scaturi e piccole ossa. Cosa, invece, non va buttato all’interno del sacchetto dell’umido? Contenitori di cibi, piante malate, filtri dell’aspirapolvere, olio, polvere, carta per confezioni alimentari.

Una piccola spiegazione

Lo smaltimento dei gusci dei molluschi causa diversi problemi poiché non sono biodegradabili. Infatti, non sono costituiti da materia organica, ma da carbonato di calcio. Nella maggior parte delle indicazioni comunali relative alla raccolta differenziata si specifica di non buttarli nel bidone dell’umido, ma in quello dei rifiuti indifferenziati/secchi residui.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Tuttavia, alcuni impianti di compostaggio accettano che i cittadini buttino i gusci dei molluschi dentro al contenitore dell’umido. Con la giusta attrezzatura è possibile dissolverli nel compost e, di conseguenza, liberarsene. Solo pochi impianti in Italia possono però trattare adeguatamente questi scarti. Occhio, quindi, alle direttive comunali, specialmente se si vive in una piccola città.

La situazione in alcune grandi città italiane

Come riportato sul sito dell’Amsa (Azienda Milanese Servizi Ambientali) Milano costituisce uno di questi casi. Quindi, è possibile buttare i gusci dei molluschi all’interno del cassonetto marrone dell’umido. Stessa cosa a Roma, Potenza, Napoli, Genova ed altre grandi città italiane.

Per approfondire Dove bisogna buttare i gusci di vongole e cozze per fare una corretta raccolta differenziata?

Più attenti all’ambiente e alla raccolta differenziata