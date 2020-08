Tutti noi usiamo più volte i nostri abiti. E, soprattutto durante l’estate, capita di usare spesso quelli bianchi. Si tratta di un colore che in questo periodo piace a tutti. Ma far tornare i vestiti di questo colore come nuovi non è mai semplice. E nessuno di noi impazzisce per i prodotti chimici. Ecco perché noi di ProiezionidiBorsa ti stiamo proponendo questa semplice soluzione. Si tratta di un rimedio che farà perdere ai tuoi capi bianchi quel colore giallastro che dopo qualche tempo compare. Ma vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta. Ecco come realizzare la candeggina fatta in casa per far tornare il tuo bucato come nuovo.

Come realizzare questo rimedio fai da te

Assicurati come prima cosa di avere tutti gli ingredienti necessari. Ti basteranno 125 grammi di sapone glicerina, 50 ml di acqua calda e 50 di aceto bianco. Inoltre, procurati anche mezza tazza di carbonato di sodio e mezza di sodio percarbonato. Ora che hai tutti gli ingredienti, puoi iniziare a realizzare la tua candeggina fatta in casa. Puoi utilizzare questa candeggina in due modi. Potrai infatti usufruirne per lavare il bucato a mano o per aggiungerla al detersivo che già usi per i tuoi vestiti. Fai attenzione però. Non usarla mai per lavare capi scuri o colorati!

La preparazione per avere la tua candeggina fatta in casa

Grattugia la saponetta e mettila nell’acqua calda. Mescola bene e, mentre lo fai, versa l’aceto bianco. Continua poi a mescolare, fino a che non vedrai che il composto è piuttosto denso. Ora, aggiungi il carbonato di sodio e continua a girare la miscela, finché non diventerà tiepida.

Infine, aggiungi il percarbonato di sodio e continua a mescolare, ma questa volta con le mani. Una volta che il tuo composto sarà pronto, conservalo in un contenitore ben coperto. Et voilà! Il gioco è fatto. Dunque, ecco come realizzare la candeggina fatta in casa per far tornare il tuo bucato come nuovo. Semplice ed efficace, vero?