Qualche volta ci sarà capitato di pensare di dormire in auto, ad esempio, dopo una serata in discoteca, oppure, comunque, per l’eccessiva stanchezza. Tuttavia, non ci si è mai chiesti se, nonostante la macchina fosse di nostra proprietà, da tale gesto potessero derivare delle conseguenze. Cioè, certamente, una cosa è dormire in auto occasionalmente, un’altra farlo stabilmente perché non si dispone di un’abitazione.

Ebbene, in questo articolo approfondiremo la questione sulla possibilità e libertà di utilizzare la nostra macchina come ci pare, cioè anche per dormirci. In altri termini, ci interrogheremo sul quesito: “dormire in macchina è lecito?”. Vediamo, quindi, quali sono le norme che ricorrono a regolare la materia.

Liceità di dormire in auto

In via generale, non esiste alcuna norma di legge che vieta di dormire in auto. Pertanto, ne dovrebbe derivare che se si rimane momentaneamente senza tetto o si versa in ristrettezze economiche, si potrebbe farlo. Tuttavia, va specificato che seppure in via generale, dormire in macchina è lecito, vi sono dei casi in cui può diventare illegale. Innanzitutto, non lo si può fare se si parcheggia in un luogo non destinato alla sosta delle autovetture.

Ne deriva che, certamente, è vietato dormire in auto, se si parcheggia in un luogo non idoneo. Si pensi al posto riservato agli invalidi, al divieto di sosta, alle strisce pedonali, alla corsia di emergenza in autostrada, ecc. Inoltre, e questa è la seconda eccezione, non si può dormire in macchina quando esistono esplicite ordinanze comunali che lo vietino. Quindi, se nonostante il divieto lo si fa, si incorre in una sanzione amministrativa.

Quando è reato?

Vi sono, tuttavia, delle ipotesi in cui la descritta condotta, costituisce reato. L’ipotesi è sempre collegata all’ordinanza comunale, che, però, in tal caso, deve essere accompagnata da un’intimazione (scritta) formale a non farlo. Sicchè, nell’ipotesi specifica, contravvenire a questo comando integrerebbe il reato di inosservanza ai provvedimenti dell’autorità, ex art. 650 c.p.. Detta norma punisce chi non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità, per ragione di giustizia, di sicurezza pubblica, d’ordine pubblico o d’igiene.

La pena relativa è quella dell’arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda fino a 206 euro. Quindi, in conclusione, alla domanda: “dormire in macchina è lecito?”, la risposta corretta sarebbe: dipende da cosa stabilisce il Comune a riguardo. Inoltre, certamente, dopo che quest’ultimo abbia fatto un’intimazione scritta a chi lo fa, ricorrerebbe il reato descritto.

