Il problema del cd. parcheggiatore abusivo è una piaga sociale che dovrebbe essere risolta dalle autorità, non certo dal semplice cittadino. Questo, infatti, una volta recatosi sul luogo del parcheggio, si trova, semplicemente, a dover sottostare ad una velata minaccia. Cioè, poiché nessuno risolve il problema, dovrà sottostare all’alternativa tra pagare il parcheggiatore abusivo o trovare l’auto danneggiata, in caso di rifiuto. Quindi, questa sorta di pizzo, rispetto al quale lo Stato non ci tutela, rappresenta un problema concreto per l’utente della strada. Questi, come detto, si trova a dover sottostare ad un dato di fatto, considerato che ribellarsi può esporlo a dei rischi. Infatti, il più delle volte, coloro che si inventano detto lavoro, sono ex galeotti, appena usciti da galera o tossicodipendenti. Insomma, a parte le questioni di principio, si ci chiede: “cosa fare se si paga il parcheggiatore abusivo e poi si viene multati?”.

Vediamo quali sono i rimedi

E’ bene sapere che se c’è un divieto di sosta, indipendentemente dal parcheggiatore abusivo, la polizia può sempre decidere di intervenire e fare le multe. Lo stesso vale se si lascia l’auto sulle strisce blu e non si paga il ticket. Non esistono, dunque, nell’ambito delle sanzioni amministrative, cause di giustificazione diverse dallo stato di necessità e dalla forza maggiore. Pertanto, si dovrebbe poter provare che la presenza del parcheggiatore abusivo rientri in una delle due ipotesi. Tuttavia, a ciò si può ribattere, di contro, che l’automobilista era comunque libero di lasciare il mezzo in un posto diverso. Conseguentemente, rimane in piedi la domanda: “cosa fare se si paga il parcheggiatore abusivo e poi si viene multati?”. Ebbene, se sappiamo che la multa è stata fatta in un orario in cui sul posto c’erano i parcheggiatori abusivi, si potrebbe segnalare l’episodio al Comune, o meglio, ai Carabinieri.

Questo perché tutte le volte in cui un pubblico ufficiale, nell’esercizio delle proprie funzioni, rilevi la commissione di un reato, ha l’obbligo di comunicarlo alle competenti autorità. Diversamente, incorre nel reato di omissione di atti d’ufficio ex art. 328 c.p.. Tuttavia, detta azione non sarà sufficiente ad ottenere l’annullamento della contravvenzione. Pertanto, l’unico modo per evitare la contravvenzione sarà o pagare due volte, ossia sia il ticket del parcheggio che l’abusivo, oppure, addirittura, cambiare parcheggio!