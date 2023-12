Dopo un pessimo anno le azioni Diasorin guadagnano oltre il 10%, una performance che non si registrava sul titolo da oltre 10 anni. A scatenare la corsa al rialzo le attese per la presentazione del piano strategico al 2025. Un’ottima performance giornaliera che non si vedeva da oltre 2 anni. Tuttavia, il titolo è in ribasso del 25% da inizio anno, con una delle peggiori performance dell’intero indice delle blue chip italiano.

Va anche detto che, oltre alle attese per il piano industriale, tutto il settore della salute si è mosso bene sfruttando l’ottima performance di Moderna (+18%) a New York con la notizia che il vaccino contro il melanoma potrebbe essere disponibile già nel 2025.

Le raccomandazioni degli analisti

Gli analisti non sono particolarmente entusiasti rispetto al titolo Diasorin. Allo stato attuale, infatti, il rating medio è Neutro. Un risultato che si ottiene dall’indicazione Mantieni di sei analisti, di tre che Compra Adesso e un Compra, e da ben due raccomandazioni Vendi adesso.

Questa neutralità sul titolo si evince anche dai target di prezzo a un anno. Il valore medio, infatti, esprime una sottovalutazione di poco inferiore al 4%. Nei casi estremi (scenario più pessimistico e scenario più pessimistico), invece, la sopravvalutazione/sottovalutazione è di poco superiore al 20%.

Dopo un pessimo anno le azioni Diasorin guadagnano oltre il 10%: dove potrebbero essere dirette?

Il titolo Diasorin (MIL:DIA) ha chiuso la seduta del 14 dicembre a quota 97,28 €, in rialzo del 10% rispetto alla seduta precedente.

Con un rialzo che non si registrava dall’aprile del 2021, in un solo colpo è stata polverizzata la resistenza in area 92,88 €. A questo punto si sono aperte le porte per un rialzo secondo lo scenario indicato in figura.

Solo una chiusura giornaliera inferiore a 92,88 € potrebbe favorire una nuova inversione ribassista.

