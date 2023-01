Dopo la conclusione dell’aumento di capitale nel luglio del 2022, le azioni del colosso della ristorazione di autostrade e aeroporti hanno vissuto mesi senza alcuno spunto ne’ al rialzo ne’ al rialzo. Adesso, dopo mesi di calma piatta le azioni Autogrill potrebbero accelerare al rialzo.

L’andamento del titolo nel corso degli ultimi mesi

Come abbiamo già detto, dopo la conclusione dell’aumento di capitale, le azioni Autogrill non hanno avuto alcun sussulto. Neanche le voci di un possibile interessamento della svizzera Dufry, poi puntualmente concretizzatosi, hanno dato effervescenza alle quotazioni.

Edizione (holding della famiglia Benetton) e Dufry hanno siglato un accordo di integrazione che porterà alla creazione di un gruppo da oltre 12 miliardi di ricavi. La holding italiana diventerà il maggior azionista del nuovo gruppo, mediante trasferimento a Dufry della quota del 50,3% di Autogrill in cambio di azioni della società svizzera di nuova emissione.

Dopo mesi di calma piatta le azioni Autogrill potrebbero accelerare al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Autogrill (MIL:AGL) ha chiuso la seduta del 4 gennaio a quota 6,588 euro in rialzo dello 0,98% rispetto alla seduta precedente.

Un rialzo così importante in tre sedute di Borsa aperta non si vedeva dall’agosto del 2022. Allora il rialzo è stato l’ultimo atto di un rialzo prima dell’inversione ribassista. Questa volta la storia potrebbe essere differente. Il titolo, infatti, viene da un periodo molto incerto e nelle ultime tre sedute ha visto non solo l’incrocio rialzista delle medie, ma anche la rottura dei massimi degli ultimi 2 mesi. Ci potrebbero essere, quindi, tutti i presupposti per un’accelerazione al rialzo.

Un brutto segnale potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera inferiore a 6,5 euro.

La valutazione del titolo

Se si guarda ai multipli di mercato per valutazione il titolo Autogrill si scopre che è fortemente sottovalutato. Ad esempio, il rapporto prezzo su utili esprime una sottovalutazione di oltre il 50%. Lo stesso livello di sottovalutazione si ottiene andando a considerare il rapporto tra prezzo e fatturato e il Price to Book ratio.

Purtroppo, le raccomandazioni degli analisti non confermano questo scenario. Il loro prezzo obiettivo medio, infatti, esprime una sottovalutazione di solo il 6,5%.

Per concludere ricordiamo che Autogrill fa parte di quei titoli azionari del Ftse Mib da non comprare se si punta a un rendimento stabile ed elevato.