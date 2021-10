Tutto procede come da percorso campione e di giorno in giorno i massimi vengono aggiornati. Quali potrebbero essere dei pericoli che potrebbero presentarsi? Al momento non ne vediamo ma c’è da dire che ogni girono potrebbe cadere una tegola sui listini e portare a forti ribassi. Questa è la verità. Non si può mai negare che un evento possa accadere e per questo motivo, dopo un attento e scrupoloso studio dei grafici, vanno sempre inseriti gli stop loss di breve e medio lungo termine alle proprie posizioni. Cosa attendiamo da ora in poi? Domani è attesa un’accelerazione rialzista dei mercati e poi giovedì potrebbero ritracciare un pochino.

Alle ore 20:18 della giornata di contrattazione del 26 ottobre abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.735

Eurostoxx Future

4.209

Ftse Mib Future

26.780

S&P 500 Index

4.582,73.

Il frattale annuale ha girato al ribasso da diverse settimane

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al giorno 22 ottobre.



I grafici, continuano a muoversi in antitesi alla previsione.

Quali erano le attese per la settimana in corso?

Fase laterale e minimo fra lunedì e martedì e poi rialzo fino alla giornata di venerdì. Tutto continua a essere confermato.

Di seguito le aree dei minimi/massimi attese per questa settimana

Dax Future

15.380/15.540

15.856/15.989

Eurostoxx Future

4.140/4.180

4.276/4.325

Ftse Mib Future

26.300/26.455

26.865/27.000

S&P 500 Index

4.501/4.543

4.600/4.659

Domani è attesa un’accelerazione rialzista dei mercati e poi giovedì potrebbero ritracciare un pochino. I livelli operativi

Dax Future

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 15.513.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 4.173.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 26.410.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 4.524.

Quali posizione di trading multidays mantenere per mercoledì e i giorni successivi?

Mantenere le operazioni Long aperte martedì 19 ottobre in apertura.

Come si potrebbe presentare la giornata di contrattazione di domani?

Apertura sui minimi e chiusura introno ai massimi di giornata.