Maggio mese d'oro per i dividendi, c'è ancora tempo per acquistare le azioni migliori

Dividendi di maggio: il 19 sarà un giorno clou per numerosi azionisti che riceveranno il premio da tante società.

A2A

Azimut Holding

Amplifon

Banca MPS

Banco BPM

Banca Popolare di Sondrio

BPER Banca…

Sono queste alcune delle società che il 19 maggio 2025 staccheranno la cedola relativa al 2024. In cima alla lista dei titoli più proficui troviamo il settore finanziario, che gode di una lunga sequenza di anni positivi, con un trend che non accenna a scendere. L’investimento passivo in azioni da dividendo cresce di popolarità, mentre cala la fiducia sui titoli statunitensi e aleggiano i timori di forme di prelievo forzoso o di investimenti forzati attivati dagli Stati Membri per finanziare il riarmo.

Dividendi maggio 2025, l’elenco completo con ex date e importi

Le azioni di società che pagano dividendi possono essere acquistate fino all’ultimo giorno di trattazione che precede la data di stacco della cedola. Solitamente, l’ex data corrisponde al lunedì, mentre i pagamenti in genere vengono effettuati due giorni dopo. Ecco la lista delle società, importo del dividendo e data di stacco.

A2A – cedola di 0,01 euro – precedente 0,0958 euro – data di stacco 19 maggio 2025 – pagamento 21 maggio 2025;

– – precedente 0,0958 euro – data di stacco 19 maggio 2025 – pagamento 21 maggio 2025; Azimut Holding – cedola di 1,75 euro – precedente 1 euro in contanti + un’azione ogni 69 – data di stacco 19 maggio 2025 – pagamento 21 maggio 2025;

– – precedente 1 euro in contanti + un’azione ogni 69 – data di stacco 19 maggio 2025 – pagamento 21 maggio 2025; Amplifon – cedola di 0,29 euro – precedente stesso importo – data di stacco 19 maggio 2025 – pagamento 21 maggio 2025;

– – precedente stesso importo – data di stacco 19 maggio 2025 – pagamento 21 maggio 2025; Banca MPS – cedola 0,86 euro – precedente 0,25 euro – data di stacco 19 maggio 2025 – pagamento 21 maggio 2025;

– – precedente 0,25 euro – data di stacco 19 maggio 2025 – pagamento 21 maggio 2025; Banco BPM – cedola 1 euro (saldo di 0,6 euro + acconto di 0,4 euro staccato a novembre 2024) – precedente 0,56 euro – data di stacco 19 maggio 2025 – pagamento 21 maggio 2025;

– (saldo di 0,6 euro + acconto di 0,4 euro staccato a novembre 2024) – precedente 0,56 euro – data di stacco 19 maggio 2025 – pagamento 21 maggio 2025; Banca Popolare di Sondrio – cedola 0,8 euro – precedente 0,56 euro – data di stacco 19 maggio 2025 – pagamento 21 maggio 2025;

– – precedente 0,56 euro – data di stacco 19 maggio 2025 – pagamento 21 maggio 2025; BPER Banca – cedola 0,6 euro – precedente 0,3 euro – data di stacco 19 maggio 2025 – pagamento 21 maggio 2025;

– – precedente 0,3 euro – data di stacco 19 maggio 2025 – pagamento 21 maggio 2025; Brunello Cucinelli – cedola 0,94 euro – precedente 0,91 euro – data di stacco 19 maggio 2025 – pagamento 21 maggio 2025;

– – precedente 0,91 euro – data di stacco 19 maggio 2025 – pagamento 21 maggio 2025; Diasorin – cedola 1,2 euro – precedente 1,15 euro – data di stacco 19 maggio 2025 – pagamento 21 maggio 2025;

– – precedente 1,15 euro – data di stacco 19 maggio 2025 – pagamento 21 maggio 2025; Fineco Bank – cedola 0,74 – precedente 0,69 euro – data di stacco 19 maggio 2025 – pagamento 21 maggio 2025;

– – precedente 0,69 euro – data di stacco 19 maggio 2025 – pagamento 21 maggio 2025; Generali – cedola 1,43 euro – precedente 1,28 euro – data di stacco 19 maggio 2025 – pagamento 21 maggio 2025;

– – precedente 1,28 euro – data di stacco 19 maggio 2025 – pagamento 21 maggio 2025; Intesa Sanpaolo – cedola 0,341 euro (saldo di 0,171 euro + acconto di 0,17 euro staccato a novembre 2024) – precedente 0,296 euro (saldo di 0,152 euro + acconto di 0,144 euro staccato a novembre 2023 – data di stacco 19 maggio 2025 – pagamento 21 maggio 2025;

– cedola 0,341 euro (saldo di 0,171 euro + acconto di 0,17 euro staccato a novembre 2024) – precedente 0,296 euro (saldo di 0,152 euro + acconto di 0,144 euro staccato a novembre 2023 – data di stacco 19 maggio 2025 – pagamento 21 maggio 2025; Inwit – dividendo ordinario 0,5156 – precedente 0,479626 – la società staccherà una cedola straordinaria il 25 novembre 2025 di 0,2147 – data di stacco cedola ordinaria 19 maggio 2025 – pagamento 21 maggio 2025;

– – precedente 0,479626 – la società il 25 novembre 2025 di 0,2147 – data di stacco cedola ordinaria 19 maggio 2025 – pagamento 21 maggio 2025; Italgas – cedola 0,406 euro – precedente 0,352 euro – data di stacco 19 maggio 2025 – pagamento 21 maggio 2025;

– – precedente 0,352 euro – data di stacco 19 maggio 2025 – pagamento 21 maggio 2025; Moncler – cedola 1,3 euro – precedente 1,15 euro – data di stacco 19 maggio 2025 – pagamento 21 maggio 2025;

Nexi – prima volta che stacca la cedola 0,25 euro – data di stacco 19 maggio 2025 – pagamento 21 maggio 2025;

– – data di stacco 19 maggio 2025 – pagamento 21 maggio 2025; Recordati – 1,27 euro (saldo di 0,67 euro + acconto di 0,6 euro staccato a novembre 2024) – precedente 1,2 euro (saldo di 0,63 euro + acconto di 0,57 euro staccato a novembre 2023) – data di stacco 19 maggio 2025 – pagamento 21 maggio 2025;

Saipem – cedola 0,17 euro – nessuna cedola precedente – data di stacco 19 maggio 2025 – pagamento 21 maggio 2025;

– – nessuna cedola precedente – data di stacco 19 maggio 2025 – pagamento 21 maggio 2025; Tenaris – cedola 0,83 dollari (saldo di 0,56 dollari + 0,27 dollari acconto staccato a novembre 2024) – precedente 0,6 dollari (saldo di 0,4 dollari + 0,2 dollari acconto staccato a novembre 2023 – data di stacco 19 maggio 2025 – pagamento 21 maggio 2025.

Come si evince dai dati, la maggior parte delle società ha distribuito crescenti dividendi, e sempre per molte di queste società si prospetta un’ulteriore crescita di premi agli azionisti.