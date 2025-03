A2A punta sulle rinnovabili: record di investimenti e profitti, boom di assunzioni e nuovo dividendo

A2A ha comunicato i dati finanziari definitivi del 2024, che hanno mostrato un incremento del 29% dell’utile netto, che si porta a 816 milioni di euro, e un record di 3 miliardi di euro in investimenti. Anche il debito è in calo a 5,8 miliardi di euro, nonostante una flessione del 13% dei ricavi, a causa della riduzione dei prezzi energetici.

È, invece, aumentato il margine operativo lordo (2,33 miliardi di euro, più del 18,1% rispetto agli 1,97 miliardi del 2023), grazie soprattutto all’aiuto delle Business Unit del Gruppo e, in particolare, delle Business Unit Generazione & Trading e Mercato.

Gli investimenti sono stati effettuati, per circa il 60%, in operazioni di ristrutturazione delle reti di distribuzione elettrica, di costruzione degli impianti fotovoltaici (per assicurare piena copertura in base alla domanda), di recupero di materia e di energia e di digitalizzazione.

Più di 1.000 nuove assunzioni e piano di crescita per il prossimo triennio: il successo di A2A

A2A si prepara a un altro anno di leadership nel settore industriale e infrastrutturale italiano, come ha sottolineato l’Amministratore Delegato Renato Mazzoncini. I risultati positivi permetteranno al gruppo societario di creare nuovi progetti in ambiti cruciali, come la rete dell’idrico, del gas e dell’ambiente.

Le attività realizzate hanno permesso alla società di raggiungere un EBITDA maggiore di 2,3 miliardi di euro e di creare nuovi posti di lavoro, con ben 1.636 assunzioni di personale ben qualificato. Nel prossimo anno, la crescita dell’organico sarà ulteriormente incrementata di 819 unità.

L’elemento di forza e la base del successo del gruppo, come ha sottolineato l’Amministratore Delegato, è proprio la capacità di coinvolgere tutti i dipendenti, per perseguire un percorso condiviso di crescita, che si concretizzerà nel Piano di azionariato diffuso, che sarà proposto alla prossima Assemblea degli azionisti del 29 aprile 2025.

I progetti futuri di A2A: in arrivo il nuovo dividendo aumentato del 4,4%

Sulla base dei dati di bilancio 2024, A2A ha fornito le stime finanziarie per il 2025. Il management contempla il raggiungimento di un margine operativo lordo compreso tra 2,17 miliardi e 2,2 miliardi di euro. L’utile netto ordinario è atteso tra 0,68 e 0,7 miliardi di euro.

È stata, inoltre, proposta la distribuzione di un dividendo 2025 (relativo all’esercizio 2024) pari a 0,10 euro per azione, in crescita del 4,4% rispetto a quello dello scorso anno (ammontante a 0,0958 euro per azione).

Per quanto riguarda gli obiettivi “green”, A2A ha raggiunto l’ambizioso risultato del 50% della produzione di energia unicamente attraverso le fonti rinnovabili. Si tratta di un traguardo storico, mai verificatosi. Dal 2023, è stato azzerato il carbone e chiusi i relativi impianti ed, entro il 2025, la società mira a raggiungere i 100 megawatt di rinnovabili.

