Disponibili 701 assunzioni a tempo indeterminato come dipendente pubblico in questa Regione del Nord

Il nuovo anno potrebbe segnare la tanto ambito svolta professionale per centinaia e centinaia di candidati in cerca di occupazione. Oltre alla ripresa dei comparti privati, infatti, sta segnando una svolta anche l’assunzione nel pubblico impiego. I concorsi si avvicendano di continuo, dando l’opportunità a migliaia di giovani di coronare i loro sogni. Vediamo in questa sede quali sono i profili ricercati e dove.

Tra gli estratti di bandi apparsi sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 12 dicembre ne spicca uno (sui tre complessivi) inerente l’Azienda Zero di Padova (AZP). L’Ente veneto ha infatti indetto un concorso pubblico per più di settecento infermieri. Per la precisione, sono disponibili 701 assunzioni a tempo indeterminato come dipendente pubblico di categoria D. Sintetizziamo i passaggi chiave del bando.

I posti a temo indeterminato messi a concorso da AZP

Precisiamo subito che il concorso viene svolto da AZP ai soli fini procedurali, in maniera congiunta insomma. I selezionati, infatti, verranno ripartiti tra le varie ASL interessate alla selezione secondo questa programmazione:

63 posti presso l’ AULSS Dolomiti ;

posti presso l’ ; 50 presso l’ AULSS Marca Trevigiana ;

presso l’ ; 80 posti presso l’ AULSS Berica ;

posti presso l’ ; 80 presso l’ AULSS Veneto Orientale ;

presso l’ ; 5 posti presso l’ AULSS Scaligera ;

posti presso l’ ; 150 posti presso l’ AULSS Serenissima ;

posti presso l’ ; 58 presso l’ AULSS Pedemontana ;

presso l’ ; 30 posti presso l’ AULSS Polesana ;

posti presso l’ ; 65 posti presso l’ AULSS Euganea ;

posti presso l’ ; 80 presso l’Azienda Ospedale-Università di Padova ;

presso l’Azienda ; 20 posti presso l’ Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona;

posti presso l’ integrata di Verona; 20 posti, infine, presso l’Istituto Oncologico Veneto IRCCS.

I candidati possono scegliere una sola azienda per la quale concorrere, scelta che non potrà essere modificata. Inoltre sono previste delle riserve di posti per i volontari delle FF.AA., in numero diverso tra le varie AULSS.

I requisiti di ammissione alle selezioni

Ai candidati si chiede il pieno possesso dei requisiti generici e specifici di ammissione alle selezioni. Tra i primi troviamo la cittadinanza italiana o altro Stato membro UE e non, ma in linea con le norme di Legge in materia. Poi l’idoneità alle mansioni specifiche del profilo e un’età inferiore a quella di collocamento a riposo d’ufficio.

Di contro non possono accedere gli esclusi dall’elettorato attivo e i dispensati, destituiti, licenziati dall’impiego presso una P.A.

Tra i requisiti specifici abbiamo il possesso della Laurea in Infermieristica appartenente alla classe delle lauree L/SNT1 e SNT01 o titoli equipollenti. Inoltre si richiede l’iscrizione al relativo Albo professionale.

Disponibili 701 assunzioni a tempo indeterminato come dipende pubblico

La partecipazione alle selezioni prevede il versamento di un contributo spese obbligatorio di 15 euro in favore di AZP. Istanze ed allegati dovranno pervenire online accedendo alla piattaforma sul portale AZP entro il 12 gennaio.

A seconda del numero di istanze pervenute, l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare una preselezione degli candidati.

Le prove d’esame vere e proprie sono 3, ossia una scritta (massimo 30 punti), una pratica (massimo 20 punti) e una orale (massimo 20 punti). La prova scritta potrà consistere in una batteria di test a risposta multipla o in un tema o una combinazione delle due forme, su argomenti attinenti al profilo. La prova si intenderà superata con un punteggio di almeno 21/30, mentre per il superamento di quella pratica e orale la soglia è di 14/20.

I restanti 30 punti, infine, sono ripartiti in base alla valutazione dei titoli posseduti.