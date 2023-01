Disoccupati a 50 anni? Ecco 3 imprese create da over che hanno raggiunto un successo straordinario

Non è raro che per volontà propria o dell’azienda per cui si lavora ci si ritrovi disoccupati all’età di 50 anni e più. Si può allora diventare imprenditori anche a questa età e lo dimostrano tanti esempi di successo.

Spesso la figura dello startupper viene associata ad un giovane intraprendente, talvolta un genio della tecnologia, che è riuscito a creare una propria attività. Oggi come ieri è un mito da sfatare.

Disoccupati a 50 anni? Si può diventare imprenditori anche superati gli anta!

In realtà sono molte le imprese fondate da over 50 anche in Italia. Talvolta hanno raggiunto un successo straordinario proprio grazie all’esperienza dei propri CEO. Ecco alcuni esempi che da cui trarre ispirazione.

Giuseppe Crippa e la Technoprobe

Per iniziare il racconto occorre spiegare cosa sono le probe card. Queste ultime sono dischi microscopici con degli aghi fittissimi che servono per testare il funzionamento di un microchip per poi produrlo in serie. Giuseppe Crippa ha avuto all’età di 60 anni una proposta di liquidazione dall’azienda per cui aveva lavorato per ben 35 anni. Crippa lavorava per la STMicroelectronics, un’azienda attiva nel campo dei semiconduttori.

Il sessantenne però non andò in pensione e pensò di trovare una soluzione ad un problema che riscontrava nel suo lavoro passato. Aveva spesso a che fare con le probe card la cui produzione era quasi monopolio di un’azienda statunitense. Crippa ha raccontato più volte che era un notevole disagio mandare a riparare una probe card in America e aspettare oltre 15 giorni per proseguire i test. Crippa fonda allora la Technoprobe che ha sede a Cernusco Lombardone. L’azienda leader nella realizzazione di probe card è quotata in Borsa ed è la fornitrice di aziende del calibro di Apple e Samsung.

Donne per le donne: il matching lavorativo

Women at Business è una piattaforma che combina offerta e domanda di lavoro, ma in modo nuovo. Prima di tutto la piattaforma è studiata per donne che vogliono rientrare nel mondo del lavoro e il matching fra aziende e candidate avviene tramite un algoritmo proprietario. Le menti dietro Women at Business sono due donne, la cinquantenne Laura Basile e la quarantacinquenne Ilaria Cecchini. Le due mamme con una carriera manageriale alle spalle hanno creato dal nulla una piattaforma che oggi conta oltre 6.500 donne iscritte.

La splendida storia di Bernie Marcus

Bernie Marcus è un ultranovantenne americano milionario con un patrimonio che si aggira attorno ai 9 miliardi di dollari. La sua storia è emblematica per chi si ritrova a rimboccarsi le maniche dopo un licenziamento a 50 anni. Marcus era figlio di immigrati russi che sognavano l’America. Da piccolo abitava in un palazzo del New Jersey al quarto piano con solo le scale esterne.

Bernie con una Laurea in Farmacia in tasca inizia a fare le prime esperienze lavorative fino ad arrivare alla catena di bricolage Handy Dan. Qui, fra l’altro, conosce il collega Arthur Blank con il quale viene licenziato nel 1978. Nel 1979 Marcus e Blank non restano disoccupati, ma aprono il primo negozio Home Depot ad Atlanta. Ora Home Depot è un colosso con centri per il bricolage sparsi in tutti gli USA. Bernie Marcus fondò Home Depot nell’anno del suo cinquantesimo compleanno.

Che fare se ci su ritrova disoccupati a 50 anni? Talvolta basta un’idea e voglia di rimettersi in gioco.