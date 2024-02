Dopo circa 2 mesi si registrano due settimane consecutive al rialzo sul Ftse Mib. Tuttavia, dietro l’apparente rafforzamento del rialzo sul Ftse Mib potrebbero celarsi insidiose trappole. Alcuni indicatori, infatti, stanno mostrando segnali di indebolimento e potrebbero preludere a una discesa delle quotazioni. D’altra parte, c’è ancora molto spazio al rialzo. Le prossime sedute potrebbero essere decisive per capire da che parte potrebbero muoversi le quotazioni del Ftse Mib Future.

Dietro l’apparente rafforzamento del rialzo sul Ftse Mib potrebbero celarsi insidiose trappole: le indicazioni dell’analisi grafica

Il Ftse Mib Future sulla Borsa Italiana ha chiuso la seduta del 9 febbraio in rialzo dello 0,29% rispetto alla seduta precedente a quota 31.279. La settimana ha chiuso al rialzo dello 1,33%.

Time frame giornaliero

La settimana ha visto la rottura della soglia psicologica a 31.000 da parte delle quotazioni. Tuttavia, questo importante break non ha portato le conseguenze sperate, ovvero un’accelerazione rialzista. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni si sono mosso all’interno di uno stretto trading range definito dai livelli 31.002 e 31.377. Ben cinque sedute si sono mosse all’interno di questo intervallo, per cui solo una decisa rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Una rottura al rialzo potrebbe favorire un’accelerazione rialzista secondo lo scenario indicato in figura. Tuttavia, area 32.000 potrebbe essere un importante ostacolo, esendo anche il livello dove è massima la probabilità di un’inversione ribassista.

Al ribasso, invece, la soglia salvagente passa in area 30.397. Solo sotto questo livello le quotazioni potrebbero accelerare al ribasso in modo importante.

Time frame settimanale

Per la prima volta dopo settimane le quotazioni hanno rotto con decisione area 30.637. Ci potrebbero essere, quindi, buone probabilità che il Ftse Mib Future si diriga verso area 32.745. Oltre questo livello, poi, il rialzo potrebbe svilupparsi secondo lo scenario mostrato in figura.

Un segnale di debolezza potrebbe arrivare da una chiusura settimanale inferiore a 30.367.

Lettura consigliata

