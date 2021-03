Basta usare panni bagnati, oppure carta di giornale e alcool per pulire le finestre. Diciamo addio agli sforzi per pulire i vetri perché questi ora si lavano da soli. Da soli? Sì, proprio da soli. Non dovremo alzare nemmeno un dito, o forse solo uno. Lavare i vetri di casa, soprattutto se si hanno delle grandi finestre, può essere molto scomodo. Talmente scomodo che nemmeno lo si fa. Questi si puliscono solo quando sono veramente sporchi e sui vetri ci sono delle macchie ben evidenti. Da oggi in poi invece sarà facile come bere un bicchiere d’acqua.

I metodi fai da te non servono più

I vetri si possono lavare in tantissimi modi: sia con metodi naturali sia non. Solitamente il metodo più comune è quello di un panno bagnato con acqua calda e alcol. Be’ da oggi non più: infatti diciamo addio agli sforzi per pulire i vetri perché questi ora si lavano da soli.

Lavavetri magnetico

In commercio esiste infatti il lavavetri magnetico. Questo prodotto è un perfetto sostituto del panno. È costituito da due spugne con dei magneti, perfetto per raggiungere i vetri esterni difficili da pulire e soprattutto rischiosi. Infatti basta inserire un liquido pulente all’interno delle due spugne e poi dall’interno pulire il vetro. Automaticamente sarà pulito anche il lato esterno.

Il robot lavavetri

Se invece non si ha voglia di alzare proprio un dito, allora esiste il robot lavavetri. Ovviamente il prezzo è molto più alto rispetto a quello magnetico, ma lo sforzo è pari a zero. Infatti questo essendo un robot pulirà il vetro in totale autonomia.

Questo elettrodomestico è più lento rispetto ad un lavaggio con quello magnetico. Però, dato che lavora in autonomia, nel mentre sarà possibile fare altre mille cose. Questo oggetto è veramente utile per coloro che hanno in casa delle finestre veramente grandi e non hanno voglia di lavare i vetri una volta a settimana.

