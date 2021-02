Il copriwater quando si acquista un WC nuovo viene fornito dalla stessa azienda. È possibile però che questo con il tempo si rompa e quindi andrà poi sostituito. E visto che stiamo scegliendo il nuovo copriwater allora facciamolo saggiamente e senza sbagliare.

Sono tutti uguali?

La risposta ovviamente è no. Quando si acquista una nuova tavoletta per il WC bisogna come prima cosa controllare l’accesso all’installazione. Alcune si fanno dal basso, altre dall’alto. Un’altra accortezza è la misura del WC. Infatti bisogna prendere tre misure: la larghezza, lunghezza e la distanza tra i due fori dove vanno le cerniere. Ora che si hanno tutte queste informazioni si può acquistare il copriwater.

Ma di che materiale deve essere il copriwater per essere indistruttibile e antibatterico?

Vediamo allora subito quali sono i materiali migliori per il nostro WC. Il copriwater può essere fatto di vari materiali, partendo da quelli leggeri fino ad arrivare ad alcuni più pesanti. La scelta del materiale è molto importante perché andrà a determinare l’aspetto del WC, la facile o difficile pulizia, la resistenza e la tenuta del colore. Vediamo allora di che materiale deve essere il copriwater per essere indistruttibile e antibatterico.

Sono due i materiali migliori per il copriwater: poliestere e duroplast.

Il poliestere in realtà è solo un rivestimento, perché l’anima è costituita da fibre di legno agglomerate, chiamate MDF. Il poliestere rende il copriwater più facile da pulire e antibatterico. Mentre l’anima pesante in MDF più resistente.

Il duroplast è una plastica termoindurente polimerica. Ed è un materiale antibatterico, che dura nel tempo e non si rovina con i prodotti chimici.

Per quanto riguarda invece la cerniera la migliore sicuramente è quella in acciaio inox. E si consiglia quella a chiusura rallentata, in questo modo la tavoletta non cadrà improvvisamente.

