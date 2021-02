L’istituto nazionale per la vigilanza sulle assicurazioni ha segnalato 16 siti Internet irregolari dediti alla vendita di polizze automobilistiche fasulle. Perciò massima attenzione quando si sottoscrive una Rc Auto online. Molti italiani, attratti da offerte sensazionali, sottoscrivono polizze auto su alcuni siti web che poi si rivelano vere e proprie truffe. In questo periodo i casi di raggiri stanno aumentando a dismisura.

I consumatori hanno la propensione a stipulare polizze online per comodità ma soprattutto per la convenienza perché i risparmi arrivano fino al 30% rispetto ai canali tradizionali. In questo mare aperto, si incorre però in truffatori che pur di fare soldi facili mettono in atto imbrogli e fregature.

Attenzione a questi siti

L’IVASS ha ricevuto tantissime segnalazioni e subito si è messa in moto per bloccare questa ennesima truffa. Ebbene sedici siti internet sono stati inseriti tra quelli irregolari.

Come si finisce nella rete

Gli italiani prestano poca attenzione ai siti internet e facilmente restano vittime di raggiri. I malintenzionati mettono in essere degli stratagemmi per mettere a segno il loro piano fraudolento.

Le polizze Rc Auto a prezzi strepitosi vengono magistralmente pubblicizzate sul web e il cliente attratto dalla convenienza si registra al sito Internet del proponente. Successivamente, il cliente invia i propri dati e in poco tempo ottiene il preventivo. Una volta accettato il contratto, il cliente invia il denaro in modo da ottenere la polizza. Purtroppo, una volta eseguiti questi passaggi, si è caduti nel tranello.

Come evitare la truffa

L’IVASS consiglia di controllare sul proprio portale, l’attendibilità della compagnia assicuratrice, prima di sottoscrivere la polizza. Le imprese e gli intermediari devono essere obbligatoriamente autorizzati per rilasciare polizze assicurative.

Inoltre l’IVASS per rendere la vita più semplice a tutti ha una sezione con l’elenco delle società non autorizzate e dei siti Internet non conformi alla disciplina sull’intermediazione. Meglio perdere un minuto in più prima di fare qualunque cosa: ci vuole massima attenzione quando si sottoscrive una Rc Auto online.