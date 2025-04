Dazi Trump, niente panico: c'è un titolo 'to hold' che ha superato crisi peggiori e uno che 'va in barba' al commercio con gli Usa

Anche se i Mercati stanno subendo ampi shock a causa dei Dazi di Trump, esistono dei titoli su cui continuare a credere: tra questi, Amazon e MercadoLibre. Ecco perché.

L’impatto dei Dazi di Trump era forse stato sottovalutato, e oggi i Mercati stanno ampiamente scontando questa “leggerezza”. Ma gli esperti ricordano che la domanda che deve farsi oggi l’investitore non è solamente “cosa devo fare?” ma soprattutto “cosa non devo fare”: ovvero, farsi prendere dal panico e vendere. Lo insegna anche Warren Buffet, che di recente ha criticato l’Amministrazione Trump proprio per questa politica economica molto dannosa. Un’altra domanda che serpeggia ovviamente tra i trader è: su quale asset puntare? Noi abbiamo pensato a due titoli che potrebbero regalare ampie soddisfazioni nonostante il caos odierno.

Perché investire su Amazon

Il colosso dei Marketplace ha chiuso con un imbarazzante -9% a causa dell’ufficializzazione delle tariffe imposte dal Presidente Trump. Ciò è dovuto al fatto che Amazon basa il suo business principalmente verso la vendita di beni importati. In un solo giorno ha “bruciato” il 30% dei guadagni del 2024, e il prezzo delle azioni Amazon (NASDAQ: AMZN) è sceso a livello di 1 anno fa. Ma questo potrebbe essere il momento perfetto per acquistarle.

Negli ultimi anni, Amazon ha subito perdite importanti ma l’azienda è sempre riuscita a risollevarsi. Basti pensare al crollo del 22% quando iniziò il lockdown, l’emergenza sanitaria che di fatto ha congelato l’economia globale. Altri shock finanziari hanno colpito il Big dell’e-commerce: nel 2023 il titolo perse circa l’8% a seguito del report degli utili, e addirittura del 14% nel 2022. Ancora prima, nel 2008, le azioni Amazon vennero fortemente influenzate dal crollo dei mutui subprime. Ma l’azienda ha saputo reagire e vanta una capacità di reinventarsi nel Mercato che gli può permettere di superare anche questa tempesta. Che, giurano alcuni esperti, sarà molto breve e verrà presto dimenticata.

Perché investire su MercadoLibre

Le incertezze economiche legate alle politiche di Trump stanno innescando reazioni contrastanti tra loro, anche perché vi sono filosofie diverse su “cosa succederà dopo”. Il problema risiede nel fatto che gli investitori non sanno se e per quanto o in che percentuali queste tariffe rimarranno attive, e nemmeno cosa faranno i vari Paesi per cambiare la loro politica commerciale verso gli Usa.

In un contesto come questo, alcune società come MercadoLibre (NASDAQ: MELI) potrebbero vantare una sorta di immunità, perché semplicemente non commerciano con gli States. Si tratta infatti di una società di e-commerce latinoamericana che dopo l’annuncio dei Dazi ha prodotto ottime performance (+0,65) a dispetto di molte altre che hanno visto crolli importanti.

MercadoLibre, di cui abbiamo parlato in una recente analisi, vanta un ampio portafoglio di clienti e anche ricavi oltre i 10 milioni di dollari solamente nel 2022. Si tratta dunque di un titolo che potrebbe offrire grandi performance, con o senza i Dazi.

Le informazioni riportate in questo articolo sono a scopo divulgativo e non devono essere intese come raccomandazioni o suggerimenti d’investimento. I dati sono ottenuti da fonti considerate affidabili. Tuttavia, la loro accuratezza, completezza o affidabilità non possono essere garantite.