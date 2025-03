Conosci il ‘nuovo Amazon’? Le azioni di questa società sono destinate a regalare grandi soddisfazioni

Il recente crollo del Nasdaq può rappresentare un’ottima opportunità per investire, sfruttando il ribasso delle azioni. Oltre a Nvidia e Amazon, però, c’è un’altra società su cui puntare: MercadoLibre.

I trader più esperti sanno molto bene che il trend rialzista ha superato molte volte quello ribassista. Anche se al momento le oscillazioni dei principali indici possono innescare paure e timori, la storia ci insegna che alla fine chi ha creduto nella resilienza dei Mercati ha guadagnato nonostante le momentanee perdite. In quest’ottica, acquistare adesso azioni che sono a ribasso può rappresentare una buona strategia, soprattutto nel lungo termine. In particolare, ci soffermiamo su una società “parallela” ad Amazon, che sta crescendo e ampliandosi, dunque le sue azioni – prese adesso ad un buon prezzo – potrebbero regalare ampie soddisfazioni.

Nasdaq giù, occhi puntati sul “nuovo Amazon”, MercadoLibre

Tutti sanno chi è Amazon, e tra l’altro in questo momento molti analisti consigliano di non farsi prendere dal panico e di continuare a credere nella crescita della società. Ma forse non molti conoscono MercadoLibre, che in realtà è ben più di una “versione latino americana” del famoso e-commerce di Bezos.

MercadoLibre è la più grande piattaforma di e-commerce B2C in America Latina: vanta più di 33 milioni di acquirenti registrati e 312 milioni di clienti business in costante crescita. L’azienda è attiva in 19 paesi dell’America Latina con marketplace locali. Il suo programma di commercio transfrontaliero amplia ulteriormente questa rete, facilitando la vendita di prodotti internazionali in paesi chiave come Brasile, Messico, Argentina e Colombia. Ma il mercato transfrontaliero permette anche alle aziende italiane di raggiungere i Mercati e la domanda dei suddetti Paesi.

Nel 2022 MercadoLibre ha generato ricavi per 10,5 miliardi di dollari, con un valore complessivo della merce che ha raggiunto i 30 miliardi di dollari.

Nel quarto trimestre del 2024, MercadoLibre ha incrementato le vendite di articoli del 27%. L’azienda ha anche un suo sistema di pagamento (anche se accetta tutti i principali metodi) che si chiama Mercado Pago: il suo volume è salito del 33% e il portafoglio crediti dell’azienda è aumentato del 74% rispetto all’anno scorso.

La società offre numerose risorse sia ai venditori che agli acquirenti e sta ampliando l’offerta dei servizi. Oltre al sistema di pagamento, i venditori possono contare su Mercado Envíos, il programma logistico proprietario di MercadoLibre, che fornisce servizi di spedizione sia nazionali che internazionali. È presente anche un’ampia gamma di tutorial, webinar e guide per aiutare le aziende a prendere confidenza con la piattaforma e massimizzare le vendite.

Al momento in cui scriviamo, le azioni di MercadoLibre (NASDAQ: MELI) hanno subito un calo del 16% a causa delle dinamiche negative innescate dalla guerra commerciale. Pur con l’ipotesi di una volatilità persistente ancora per qualche tempo, chi intende scommettere sulla crescita della società ha davanti a sé l’opportunità di acquisto a buon prezzo.

Le informazioni riportate in questo articolo sono a scopo divulgativo e non devono essere intese come raccomandazioni o suggerimenti d’investimento. I dati sono ottenuti da fonti considerate affidabili. Tuttavia, la loro accuratezza, completezza o affidabilità non possono essere garantite.