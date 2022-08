Abbiamo in programma una cenetta tra amici. E ogni volta non sappiamo cosa cucinare per aprire il pasto. È sempre una bella idea accogliere i propri ospiti con un aperitivo di benvenuto, ma bisogna sapere anche cosa accompagnare al nostro prosecco o allo Spritz. Una delle idee più semplici è senz’altro quella di preparare delle bruschette fragranti al forno. Ma per non fare le classiche bruschette al pomodoro, dovremmo stupire i nostri ospiti con una ricetta estiva, veloce e sfiziosa che lascerà tutti a bocca aperta.

La variante al pomodoro

La bruschetta deve le sue origini alla classe contadina e alla loro abitudine di non buttare via niente, nemmeno il pane raffermo. Si servivano abbrustolite e aromatizzante con aglio, olio e sale. Il nome richiama proprio il termine “abbruscato”. Il condimento al pomodoro è quello più famoso, ma col tempo sono state introdotte altre varianti, con l’aggiunta di basilico, origano e finocchietto selvatico. Si può sperimentare davvero molto con le bruschette e la versione che vedremo oggi è davvero fresca a saporita.

Una variante gourmet della bruschetta tradizionale. In ogni regione il condimento diverso. In Campania c’è il pane “arruscato”, col pomodoro. Ancora, in Toscana si predilige il pane unto con il grasso della carne e condito con aglio, olio, sale e pepe. Mentre in Sicilia, oltre al pomodoro a cubetti, si aggiungono le sarde e il finocchietto, dal sapore inconfondibile. Insomma, un piatto con cui si può giocare davvero molto. Se ci piacciono gli stravolgimenti, la ricetta di oggi fa al caso nostro.

Davvero sfiziose queste bruschette estive veloci per un aperitivo gourmet

Per preparare questa versione saporita e davvero insolita delle bruschette estive ci serviranno:

2 melanzane;

5 albicocche;

Quartirolo (o feta);

Qualche foglia di menta;

Succo di limone q.b.

Tagliamo le nostre melanzane a dadini piccoli. Prepariamo un soffritto di olio e aglio e facciamo saltare le melanzane, tenendole croccanti. Tagliamo a cubetti anche il quartirolo e le albicocche. Prepariamo il bagnetto, mescolando al succo di limone anche un mix di olio, sale e pepe. Mettiamo tutto in una ciotola, spezzettiamo qualche foglia di menta ed emulsioniamo con il succo di limone. Mescoliamo bene tutto e serviamo sulle nostre bruschette croccanti. Sarà davvero un aperitivo che nessuno si aspetta e siamo sicuri che questi accostamenti insoliti conquisteranno tutti i nostri ospiti, perché sono davvero sfiziose queste bruschette estive veloci per un aperitivo fuori dal comune. E dopo cena? Avremo ancora spazio per gustarci una granita al pistacchio fatta in casa.

Lettura consigliata

Deliziosa questa ricetta per una ricotta vegana alle mandorle fatta in casa